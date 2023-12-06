Полезна против "шахедов", "Орланов" и даже Ка-52: что может британская ракета Martlet (видео)

По сравнению с другими ПЗРК, эта ракета имеет меньшую скорость, однако это может облегчить наведение для оператора

Великобритания могла дополнительно передать Украине ракеты LMM Martlet. Они уже использовались воинами ВСУ — с них сбивали Ка-52 оккупантов, беспилотники. Она имеет определенные особенности, позволяющие увеличить дальность ПЗРК.

О передаче писали The Times. Lightweight Multirole Missile Martlet – легкая многоцелевая ракета, наводимая по двум каналам – лазером и инфракрасным способом.

Боевая часть кумулятивно обломочная, массой 3 кг, подрывается при стрельбе по цели в воздухе неконтактным лазерным взрывателем. Управляемая ракета находится в тубусе. Прицельное устройство – в отдельном контейнере. Они соединяются после распаковки, присоединяется источник питания. Сопровождать цель нужно три секунды – так лазер запоминает траекторию движения цели в воздухе. На пуск дается всего 12 секунд.

Характеристики LMM Martlet

Стартовая масса — 13 кг

Длина — 1,3 м

Диаметр корпуса — 76 мм.

Дальность стрельбы — до 8 км,

Скорость – до 1,5 Маха.

Использование LMM возможно с вертолетов против малых судов, с поверхности по средне и легкобронированным целям на земле, в будущем – воздушный запуск с альтернативными боеголовками и "земля-воздух". Именно последний способ используется при пуске ПЗРК в Украине.

В Украине используются и другие ПЗРК. "Телеграф" рассказывал о ПЗРК "Игла" еще советского производства. Такой ПЗРК эффективен даже против ракет.