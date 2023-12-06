Полезна против "шахедов", "Орланов" и даже Ка-52: что может британская ракета Martlet (видео)
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По сравнению с другими ПЗРК, эта ракета имеет меньшую скорость, однако это может облегчить наведение для оператора
Великобритания могла дополнительно передать Украине ракеты LMM Martlet. Они уже использовались воинами ВСУ — с них сбивали Ка-52 оккупантов, беспилотники. Она имеет определенные особенности, позволяющие увеличить дальность ПЗРК.
О передаче писали The Times. Lightweight Multirole Missile Martlet – легкая многоцелевая ракета, наводимая по двум каналам – лазером и инфракрасным способом.
Боевая часть кумулятивно обломочная, массой 3 кг, подрывается при стрельбе по цели в воздухе неконтактным лазерным взрывателем. Управляемая ракета находится в тубусе. Прицельное устройство – в отдельном контейнере. Они соединяются после распаковки, присоединяется источник питания. Сопровождать цель нужно три секунды – так лазер запоминает траекторию движения цели в воздухе. На пуск дается всего 12 секунд.
Характеристики LMM Martlet
- Стартовая масса — 13 кг
- Длина — 1,3 м
- Диаметр корпуса — 76 мм.
- Дальность стрельбы — до 8 км,
- Скорость – до 1,5 Маха.
Использование LMM возможно с вертолетов против малых судов, с поверхности по средне и легкобронированным целям на земле, в будущем – воздушный запуск с альтернативными боеголовками и "земля-воздух". Именно последний способ используется при пуске ПЗРК в Украине.
В Украине используются и другие ПЗРК. "Телеграф" рассказывал о ПЗРК "Игла" еще советского производства. Такой ПЗРК эффективен даже против ракет.