Розпакувати до Різдва: чим будуть корисні ЗСУ нові Bushmaster від Австралії

Bushmaster розробляли для австралійського клімату, але і в Україні кондиціонер в бронеавто не завадить

Україна ще до Різдва отримує нову партію бронетранспортерів Bushmaster від Австралії. Їх використовували ЗСУ зокрема на Бахмутському напрямку та під час контрнаступу на Харківщині в 2022 році.

На вагомій ролі Bushmasters наголосили у міністерстві оборони України. Якості, які вони підкреслили — стійкість до вибухів мін, маневреність та прохідність. Машини використовували для переміщення піхоти та евакуації.

Характеристики Bushmasters:

колісна формула 4×4,

захист від куль калібру 5,56 та 7,62 мм,

бронезахист днища V-подібної форми — найбільша товщина броні в місцях розташування паливних баків витримує вибух до 9,5 кг у тротиловому еквіваленті,

екіпаж — дві особи,

кількість десанту — до восьми осіб з повним спорядженням та запасом продовольства,

швидкість по шосе — 100 км/год,

запас ходу — 800 км,

машина обладнана лебідкою,

озброєння — перед одним з п'яти люків на даху можна встановити кулемет калібру 7,62 мм або 12,7 мм,

на це ж місце можна встановити дистанційно керовані моделі з кулеметом або 40 мм автоматичним гранатометом.

Зазначається, що всередині Bushmaster перевозять тільки найнеобхідніше — людей та їхнє персональне озброєння, додаткові вантажі в накладних відсіках по борту корпуса. Також машина має скління спеціальним бронесклом, навіть у бортах корпусу та кілька амбразур для самозахисту.

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