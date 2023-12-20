"Кинджал" відпочиває: в США показали перший насправді гіперзвуковий двигун

Перевага нового двигуна – це відсутність рухомих частин, що робить його простішим

В США показали перший у світі насправді гіперзвуковий двигун Dual-Mode Ramjet (DMRJ), який побудований на використанні обертової детонації. Такий двигун зможе зробити ракети насправді гіперзвуковими (а не пародіями на гіперзвук, як російська ракета Х-47М2 "Кинджал").

Про це пише американське видання New Atlas. Демонстрацію нового двигуна провели спеціалісти компанії GE Aerospace.

Вважається, що технологія гіперзвуку повинна революціонізувати військову сферу. Але для того, щоб ракета летіла зі швидкістю, яка щонайменше у п'ять разів перевищує швидкість звуку, потрібні нові революційні двигуни. Саме таким є двигун DMRJ зі своїм принципом обертової детонації – тобто він може чудово працювати як на великих, так і на низьких швидкостях.

Двигун побудований на принципі обертання надзвукової хвилі всередині проміжку між двома коаксіальними циліндрами. Сама хвиля створюється завдяки згорянню суміші з повітря та палива, які продукують тепло і тиск для створення тяги. Перевага такого двигуна – це його простота, відсутність рухомих частин та велика швидкість, яку він може надати.

Щобільше, якщо використати для нього високотемпературні матеріали, електроніку, 3D-друк та технології терморегуляції, можна зробити двигун, який буде забезпечувати швидкість вище 5 Махів та нижче 3 Махів. Презентація першого повномасштабного DMRJ очікується у 2024 році.

"У міру того, як аерокосмічний сектор зосереджується на майбутньому гіперзвукових технологій, GE Aerospace має необхідні можливості, досвід та масштаби, щоб бути лідером у розвитку нових рішень для наших клієнтів", – заявила на презентації Емі Гаудер, президент та генеральний директор GE Aerospace.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що більшість критичних компонентів для створення ракет росіяни закуповують на Заході, попри безліч введених проти країни-агресора санкцій.

Уросії "Конструкторське бюро машинобудування" (КБМ), що займається виробництвом ракет "Кинджал" та "Іскандер", які летять потім по Україні, отримують комплектуючі з Європи та інших країн. Таким чином через більш ніж півтора року війни країні-агресору вдається оминати всілякі санкції.