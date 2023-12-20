"Кинжал" отдыхает: в США показали первый действительно гиперзвуковой двигатель

Преимущество нового двигателя – это отсутствие подвижных частей, что делает его проще

В США показали первый в мире гиперзвуковой двигатель Dual-Mode Ramjet (DMRJ), который построен на использовании вращающейся детонации. Такой двигатель сможет сделать ракеты действительно гиперзвуковыми (а не пародиями на гиперзвук, как российская ракета Х-47М2 "Кинжал" ).

Об этом пишет американское издание New Atlas. Демонстрацию нового двигателя провели специалисты GE Aerospace.

Считается, что технология гиперзвука должна революционизировать военную сферу. Но для того, чтобы ракета летела со скоростью, минимум в пять раз превышающей скорость звука, нужны новые революционные двигатели. Именно таков двигатель DMRJ со своим принципом вращающейся детонации – то есть он может отлично работать как на больших, так и на низких скоростях.

Двигатель построен на принципе вращения сверхзвуковой волны внутри промежутка между двумя коаксиальными цилиндрами. Сама волна создается благодаря сгоранию смеси из воздуха и топлива, продуцирующих тепло и давление для создания тяги. Преимущество такого двигателя – это простота, отсутствие движущихся частей и большая скорость, которую он может предоставить.

Более того, если использовать для него высокотемпературные материалы, электронику, 3D-печать и технологии терморегуляции, можно сделать двигатель, обеспечивающий скорость выше 5 Махов и ниже 3 Махов. Презентация первого полномасштабного DMRJ ожидается в 2024 году.

"По мере того, как аэрокосмический сектор сосредотачивается на будущем гиперзвуковых технологий, GE Aerospace обладает необходимыми возможностями, опытом и масштабами, чтобы быть лидером в развитии новых решений для наших клиентов", – заявила на презентации Эми Гаудер, президент и генеральный директор GE Aerospace.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что большинство критических компонентов для создания ракет россияне закупают на Западе, несмотря на множество введенных против страны-агрессора санкций.

В России "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ), занимающееся производством ракет "Кинжал" и "Искандер", которые летят затем по Украине, получают комплектующие из Европы и других стран. Таким образом, спустя более полутора лет войны стране-агрессору удается обходить всевозможные санкции.