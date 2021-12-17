Криза автопрому: українцям обіцяють нові проблеми з покупкою уживаних автомобілів

Купити авто в Україні стане накладніше.

В Україні можуть різко зрости ціни на вживані автомобілі. При цьому їхні ціни вже з початку 2022 року можуть піднятися на 15-20%.

Про це повідомляє громадська організація "Автоєвросила".

Причиною цього є криза в автомобільній промисловості, яка спостерігається у всьому світі. Через те, що виробники не справляються зі зростаючим попитом на основних ринках, там помітно піднялися ціни на вживані автомобілі. На українському ринку ситуація поки що стабільна і на те є кілька причин:

значна кількість "євроблях" на ринку;

в Україну ввозять автомобілі із середнім віком 13 років, а ось новіші машини на ринок потрапляють рідше;

в країні ще залишився певний запас імпортних автомобілів, які не продаватимуться за вищими цінами через достатню пропозицію на ринку.

На думку аналітиків, у 2022 році цей запас вичерпається і ціни неминуче поповзуть вгору. У повідомленні зазначено, що ціни зростатимуть протягом наступних 6 місяців і можуть збільшитися на 15-20%.

Як повідомлялося раніше, в Україні можуть запровадити "податок на дорогі покупки". Ним передбачено, що люди, які не зможуть пояснити, звідки вони мають гроші на придбання, будуть змушені заплатити 18% від його вартості.

Крім того, є ймовірність, що буде ускладнене життя і для любителів уживаних автомобілів. Зокрема, вони можуть зіткнутися з необхідністю сплачувати утилізаційний збір.