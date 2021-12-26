"Ми бачимо нерівність": в українській авіакомпанії розповіли, як працює угода про "Відкрите небо" з ЄС

Європейські компанії отримали можливість літати всередині України, а українські перевізники поки що не можуть літати всередині ЄС.

Ще у жовтні Україна та Європейський союз підписали договір про єдиний авіаційний простір або, як його ще називають, "відкрите небо". Проте українські авіакомпанії поки що від нього нічого не отримали.

Про це розповів головний виконавчий директор компанії SkyUp Airlines Дмитро Сіроухов.

Насамперед він зазначив, що авіаперевізники України виступають за підвищення якості послуг, а тому підтримують укладання цього договору.

Водночас він наголосив, що поки що від угоди отримують вигоду лише європейські авіаперевізники. Зокрема, він нагадав, що ринок у Європі завжди відрізнявся дуже високою конкурентністю, через що там використовувалися всі частоти, чого не можна було сказати про Україну, де попит на авіаперевезення невисокий.

"Відкрите небо" дозволило європейським компаніям отримати доступ до українських авіамаршрутів, що лише посилило конкурентний тиск на вітчизняну індустрію. Додає складнощів також те, що Європейські компанії отримали право здійснювати перельоти всередині України, а ось українські компанії не отримали права літати всередині ЄС.

"У цьому я бачу нерівність", — каже Сіроухов.

Також він додав, що через карантинні обмеження посилилася конкуренція і на внутрішньоукраїнському ринку. Падіння попиту на перельоти далося взнаки на лізингових ставках на літаки, через що з’явилися кілька нових компаній.

Це за словами глави SkyUp дозволить вітчизняному ринку розвиватися та покращувати якість послуг, проте для європейських компаній особливо нічого не змінилося, вони як були в Україні, так і залишаться у майбутньому.

Більше про те, як справи в галузі авіаперевезень і про те, які ризики існують для пасажирів та компаній читайте у матеріалі "Телеграф": "Авіаперевізники намагаються не заправляти літаки в Україні, щоб не переплачувати", — Дмитро Сероухов, CEO SkyUp Airlines .