Хитрощі заміни фільтрів в авто: що потрібно знати водіям

Фільтри значно швидше засмічуються, якщо їздити по бездоріжжю

Фільтрів в автомобілі є багато і на кожен з них покладена своя дуже важлива функція — одні чистять масла, інші повітря, а треті — фільтрують бензин. Їх дуже важливо вчасно замінювати, якщо є бажання, аби "залізна ластівка" служила довше і не ламалася у відповідальні моменти.

Як часто змінювати фільтри в машині та де їх взагалі шукати розповіли фахівці компанії Bolt, передає "Телеграф". Мастильні, паливні, повітряні та салонні фільтри розраховані на певний кілометраж, який проїжджає автомобіль, тому терміни їх заміни можуть відрізнятися.

Мастильний фільтр

Цей фільтр очищує масло, яким змащуються поршні, колінвал, кулачковий вал та інші рухомі частини двигуна. Терміни його заміни залежать від типу двигуна та його індивідуальних особливостей, однак більшість виробників авто рекомендують ставити новий фільтр разом із мастилом, а це означає, що їх треба змінювати кожні 7-15 тисяч кілометрів або раз на 2-3 роки. У вантажних автомобілях мастило та фільтри треба замінювати частіше, адже навантаження у таких авто вище.

Повітряний фільтр

Цей фільтр очищує струмінь повітря, який потрапляє у двигун, щоб спалювати паливо, від пилу та частинок піску. Якщо повітряний фільтр забивається — у двигуні може погіршуватися тяга, оскільки силовій установці не вистачає кисню. Автомеханіки рекомендують замінювати його раз на 20-23 тисяч кілометрів. Зазвичай, заміна паливного фільтра виконується під час проходження техобслуговування.

Салонний фільтр

Цим фільтром оснащені майже всі сучасні авто. Він виконує функцію очищення повітря, яке надходить до салону через пічку чи повітропроводи. Багато хто ігнорує заміну салонного фільтра, однак робити це не варто, якщо не хочете, щоб він вкрився цвіллю чи грибком й почав виділяти через це неприємний запах. Виробники рекомендують міняти салонний фільтр кожні 20-25 тисяч кілометрів. Але все залежить від умов, у яких автомобіль експлуатується. У великих містах чи при їзді по полях його слід замінювати частіше. Варто додати, що від цього фільтру залежить ще й система клімат-контролю, тому треба слідкувати за його справністю.

Паливні елементи

Вони відповідають за фільтрацію бензину чи солярки, які надходять до двигуна. Від якості очищення залежить стан паливної системи. Крім того, паливні елементи захищають циліндри від пошкоджень і подряпин.

Сучасні двигуни мають два типи очисних установок: грубого й тонкого очищення. Перший вид виконується у вигляді капронової сітки з дрібнофракційною решіткою. Він затримує великі частинки, які потрапили до бензобака. Другий тип виконується зі спеціального паперу або полімеру. Може затримувати розчинені в паливі добавки, вологу та ін.

Якщо у вас виносні вироби, то кожні 30-40 тисяч км. Якщо вбудовані до бензонасоса, то через 80-100 тисяч. При використанні неякісного палива ці елементи забиваються ще швидше, тому якщо залили в бак щось не те, треба одразу замінити паливні елементи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи варто заправляти авто біопаливом або ж спиртовим бензином.