В Україні дали тюремний строк водію, авто якого мало колеса різного розміру

Те, що машина була несправна, довели в суді

В Україні лише нещодавно почали карати водіїв, які керували технічно несправним транспортним засобом. Раніше така практика зустрічалася лише у виключних випадках.

Проте коли несправний транспортний засіб спричинив ДТП, і у суді довели причинно-наслідковий зв’язок, такого порушника цілком може очікувати реальний строк. Так і сталося нещодавно на Тернопільщині. Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових справ.

Суть справи

У жовтні біля села Піщатинці, що у Кременецькому районі Тернопільської області, сталася ДТП — водій автомобіля VOLKSWAGEN JETTA з двома пасажирами в салоні порушив правила дорожнього руху і врізався в дерево.

Експертизою встановлено, що водій керував технічно несправним транспортним засобом — на обох осях машини було встановлено шини різних моделей, з різними малюнками протектора, і навіть різного розміру. У результаті ДТП один з пасажирів отримав важкі тілесні ушкодження (розрив селезінки з внутрішньочеревною кровотечею, постгеморагічну анемію, ЧМТ, струс мозку, пневмоторакс та інше). Інший пасажир отримав переломи ніг.

Водія судили за ч. 2 ст.286 КК України, він визнав провину. Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права керування авто на 1 рік. Проте його звільнили від відбування покарання з випробуванням строком на 1 рік.

Також фігурант кримінальної справи повинен оплатити близько 5 тисяч гривень за проведення інженерно-транспортної та автотехнічної експертизи, які встановлювали технічний стан транспортного засобу.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи відновлять обов'язковий техогляд в Україні у 2024 році. Близько третини автомобілів його можуть не пройти.