У них найчастіше скручують пробіг: названо марку авто, яка є ласим шматком для шахраїв
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Виявилось, що це доволі популярні моделі
На ринку автомобілів дуже часто можна зустріти авто зі скрученим пробігом.І це серйозна проблема для тих, хто хоче придбати транспортний засіб.
Серед усіх авто, представлених на авторинку, є марки і моделі, які найчастіше підробляють. Про це свідчить нещодавнє дослідження, проведене у 18 країнах, повідомляє Аvtosota.
В яких авто цей показник підробляють найчастіше
Найпопулярнішою у шахраїв маркою авто є німецька BMW. На кожній шостій машині двох моделей цього автовиробника виявляють скручений пробіг. Усього знайшли понад 700 тисяч автомобілів цих моделей з неправдивими відомостями на одометрі. Йдеться про моделі M5 від 2006 до 2013 року випуску, а також 7 Series — від 2009 до 2016 року.
BMW M5 — це високопродуктивний седан з 5,0-літровим двигуном V10, що розвиває потужність понад понад 500 к.с., 7-ступеневою трансмісією SMG, адаптивною підвіскою, стильним дизайном і спортивним характером. Це дуже популярна модель серії M завдяки потужним характеристикам і комбінації розкоші з високою продуктивністю.
BMW 7 Series — розкішний представницький седан, з елегантним дизайном та передовими технологіями. Екстер'єр автомобіля мав характерні подвійні фари та великі хромовані елементи, що надавало йому статусного вигляду. У моделі були доступні різні двигуни, включаючи бензинові та дизельні варіанти.
Раніше "Телеграф" розповідав, як зрозуміти, що пробіг авто скручений. Є 2 надійні методи.