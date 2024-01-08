У них найчастіше скручують пробіг: названо марку авто, яка є ласим шматком для шахраїв

Виявилось, що це доволі популярні моделі

На ринку автомобілів дуже часто можна зустріти авто зі скрученим пробігом.І це серйозна проблема для тих, хто хоче придбати транспортний засіб.

Серед усіх авто, представлених на авторинку, є марки і моделі, які найчастіше підробляють. Про це свідчить нещодавнє дослідження, проведене у 18 країнах, повідомляє Аvtosota.

В яких авто цей показник підробляють найчастіше

Найпопулярнішою у шахраїв маркою авто є німецька BMW. На кожній шостій машині двох моделей цього автовиробника виявляють скручений пробіг. Усього знайшли понад 700 тисяч автомобілів цих моделей з неправдивими відомостями на одометрі. Йдеться про моделі M5 від 2006 до 2013 року випуску, а також 7 Series — від 2009 до 2016 року.

BMW M5 — це високопродуктивний седан з 5,0-літровим двигуном V10, що розвиває потужність понад понад 500 к.с., 7-ступеневою трансмісією SMG, адаптивною підвіскою, стильним дизайном і спортивним характером. Це дуже популярна модель серії M завдяки потужним характеристикам і комбінації розкоші з високою продуктивністю.

BMW 7 Series — розкішний представницький седан, з елегантним дизайном та передовими технологіями. Екстер'єр автомобіля мав характерні подвійні фари та великі хромовані елементи, що надавало йому статусного вигляду. У моделі були доступні різні двигуни, включаючи бензинові та дизельні варіанти.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зрозуміти, що пробіг авто скручений. Є 2 надійні методи.