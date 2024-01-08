В них чаще всего скручивают пробег: названа марка авто, которая является лакомым куском для мошенников

Оказалось, что это довольно популярные модели

На рынке автомобилей очень часто можно встретить авто со скрученным пробегом. И это серьезная проблема для тех, кто хочет приобрести транспортное средство.

Среди всех авто, представленных на авторынке, есть марки и модели, которые чаще всего подрабатывают. Об этом свидетельствует недавнее исследование, проведенное в 18 странах, сообщает Аvtosota.

В каких авто этот показатель подрабатывают чаще всего

Самой популярной у мошенников маркой авто является немецкая BMW. На каждой шестой машине двух моделей этого автопроизводителя обнаруживают скрученный пробег. Всего обнаружили более 700 тысяч автомобилей этих моделей с ложными сведениями на одометре. Речь идет о моделях M5 с 2006 до 2013 года выпуска, а также 7 Series — с 2009 до 2016 года.

BMW M5 – это высокопроизводительный седан с 5,0-литровым двигателем V10, развивающий мощность более 500 л.с., 7-ступенчатой трансмиссией SMG, адаптивной подвеской, стильным дизайном и спортивным характером. Это очень популярная модель серии M благодаря мощным характеристикам и сочетанию роскоши с высокой производительностью.

BMW 7 Series – роскошный представительский седан, с элегантным дизайном и передовыми технологиями. Экстерьер автомобиля имел характерные двойные фары и большие хромированные элементы, что придавало ему статусный вид. В модели были доступны разные двигатели, включая бензиновые и дизельные варианты.

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