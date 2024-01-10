Названо 5 дешевих автомобілів, здатних проїхати понад 350 тисяч кілометрів без ремонту

А при хорошому обслуговуванні і понад пів мільйона

Доступні та довговічні автомобілі дарують подвійну вигоду. Річ у тім, що покупець не лише спочатку не витрачає шалені гроші, але й економить щодня. Дешеві та якісні автомобілі рідко ламаються, а навіть якщо так вже й сталося, то ремонт не спустошить гаманець.

На авторинку є машини, які просто створені для тривалого користування. За умови постійного планового обслуговування вони гарантовано проїдуть 350 тисяч кілометрів без ремонту ходової або двигуна. Розповідаємо про 5 таких.

Тодд Бялашевскі, сертифікований механік із 15-річним стажем роботи, вважає, що потрібно обирати седани від відомих японських виробників. Вони мають прості чотирициліндрові двигуни, відомі своєю стійкістю. Усі моделі в цьому переліку створені для того, щоб подолати позначку в 350 тисяч кілометрів. Серед них є 2 компактні та три — середнього розміру.

Toyota Corolla

Роберт Лютерцо, інженер, автомобілебудівельник, а також редактор журналу Automotive Widget, вважає, що саме Королла володіє таким ресурсом. Японський виробник використовує першокласні матеріали, а також сучасну техніку, яка забезпечує виняткову міцність.

Не дарма це найбільш продаваний автомобіль в історії. Станом на 2021 рік, Toyota продала 50 млн екземплярів Corolla. А якщо щось потрібно полагодити, запчастини дуже легко знайти.

Honda Civic

Corolla уже давно довела, що є гідним і надійним автомобілем для багаторічної служби. Але у неї є серйозний конкурент — Honda Civic. Інженери японської компанії дуже добре попрацювали, щоб створити простий, але довговічний автомобіль з простим та дешевим обслуговуванням.

Просто не забувайте про регулярне технічне обслуговування і ваш Honda Civic, перетнувши позначку в 350 тисяч кілометрів на одометрі, і далі буде радувати свого власника.

Honda Accord

Надійність — це термін, що визначає бренд Honda. Якщо вам потрібен більший автомобіль, ніж седан, можете впевнено обирати Accord.

Експерти кажуть, що це яскравий приклад ТЗ, який легко подолає позначку 320-350 тисяч кілометрів. Він має міцну конструкцію, надійну трансмісію, а також цей автомобіль старанно продуманий з інженерної точки зору. Багато власників цієї моделі ділилися враженнями після надзвичайно великих пробігів.

Toyota Camry

Camry є середньорозмірною альтернативою компактній Corolla. Ця модель була найбільш продаваним автомобілем у своєму класі протягом 2 десятиліть. За цей час Toyota Camry зарекомендувала себе як надійний седан, здатний на надзвичайно великі пробіги — понад 350-500 тисяч кілометрів. Звичайно, це все лише за умови, якщо поводитись зі своєю машиною належним чином.

Nissan Altima

Третій і останній автовиробник у списку також родом з Японії. Nissan Altima — чудовий седан з повним приводом, який цінують за надзвичайно довговічні двигуни.

Це доступний варіант для тих, кому потрібне якісне та дешеве авто. Він точно прослужить від 350 до 500 тисяч кілометрів.

Раніше "Телеграф" розповідав про топ-5 найкращих кросоверів. Усі вони коштують менш як 30 тисяч доларів у новому стані.