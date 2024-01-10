Названы 5 дешевых автомобилей, способных проехать более 350 тысяч километров без ремонта

А при хорошем обслуживании и более полумиллиона

Доступные и долговечные автомобили дарят двойную выгоду. Дело в том, что покупатель не только сначала не тратит сумасшедшие деньги, но и экономит каждый день. Дешевые и качественные автомобили редко ломаются, а даже если так уж произошло, то ремонт не опустошит кошелек.

На авторынке есть машины, просто созданные для длительного пользования. При постоянном плановом обслуживании они гарантированно проедут 350 тысяч километров без ремонта ходовой или двигателя. Рассказываем о 5 таких.

Тодд Бялашевски, сертифицированный механик с 15-летним стажем работы, считает, что нужно выбирать седаны от известных японских производителей. Они обладают простыми четырехцилиндровыми двигателями, известными своей устойчивостью. Все модели в этом списке созданы для того, чтобы преодолеть отметку в 350 тысяч километров. Среди них есть 2 компактных и три среднего размера.

Toyota Corolla

Роберт Лютерцо, инженер, автомобилестроитель, а также редактор журнала Automotive Widget, считает, что именно Королла владеет таким ресурсом. Японский производитель использует первоклассные материалы, а также современную технику, обеспечивающую исключительную прочность.

Не зря это самый продаваемый автомобиль в истории. По состоянию на 2021 год, Toyota продала 50 млн. экземпляров Corolla. А если что-нибудь нужно починить, запчасти очень легко найти.

Honda Civic

Corolla уже давно доказала, что достойный и надежный автомобиль для многолетней службы. Но у нее есть серьезный конкурент – Honda Civic. Инженеры японской компании очень хорошо поработали, чтобы создать простой, но долговечный автомобиль с дешевым обслуживанием.

Просто не забывайте о регулярном техническом обслуживании и ваш Honda Civic, перейдя отметку в 350 тысяч километров на одометре, и дальше будет радовать своего владельца.

Honda Accord

Надежность – это термин, определяющий бренд Honda. Если вам нужен автомобиль большего размера, чем седан, можете уверенно выбирать Accord.

Эксперты говорят, что это яркий пример ТС, который легко справится с отметкой 320-350 тысяч километров. Он имеет прочную конструкцию, надежную трансмиссию, а также этот автомобиль тщательно продуман с инженерной точки зрения. Многие владельцы этой модели делились впечатлениями после очень больших пробегов.

Toyota Camry

Camry является среднеразмерной альтернативой компактной Toyota Corolla. Эта модель была самым продаваемым автомобилем в своем классе в течение 2 десятилетий. За это время Toyota Camry зарекомендовала себя как надежный седан, способный на очень большие пробеги – более 350-500 тысяч километров. Конечно, это все только при условии, что обращаться со своей машиной должным образом.

Nissan Altima

Третий и последний автопроизводитель в списке тоже родом из Японии. Nissan Altima – отличный седан с полным приводом, который ценят за необычайно долговечные двигатели.

Это доступный вариант для тех, кому нужен качественный и дешевый автомобиль. Он точно прослужит от 350 до 500 тысяч км.

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