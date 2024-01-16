Один з позашляховиків Dacia раптово подешевшав на 10 тисяч євро

Цей позашляховик ще й електричний

Dacia випускає одні з найдешевших автомобілів у світі. Але, схоже, виробник вирішив запропонувати ще більші знижки на свої продукти.

Сталося це після того, як у ЄС вирішили припинити державні екологічні субсидії. Компанія оголосила, що для всіх доступних версій електропозашляховика Dacia нададуть бонус розміром в 10 тисяч євро. Про це повідомляє видання Golem.de.

Стосується це лише тих авто, які зареєструють до 31 березня 2024 року на території Німеччини. Наразі цей автомобіль доступний у двох версіях. Essential Electric 45 зараз коштує майже 23 тисячі євро, тому зі знижкою вартість становитиме менш як 13 000 євро. Версію Electric 65 пропонують за 24,5 тисячі євро. Це означає, що з урахуванням бонусів за цей електропозашляховик треба буде заплатити менш близько 14,5 тисячі євро.

Що відомо про позашляховик Dacia Spring

Dacia Spring позиціонують як недорогий електричний автомобіль. Однією з ключових особливостей Dacia є їхнє прагнення забезпечити доступність автомобілів.

Він оснащений електродвигуном на 33 кВт (45 к.с.) або 48 кВт (65 к.с.) залежно від версії. Обидві конфігурації мають однаковий акумулятор на 26,8 кВт-год. Запас ходу складає близько 205 кілометрів.

Dacia Spring підтримує швидку зарядку. Це дозволяє заряджати батарею до 80% за близько 50 хвилин на швидких зарядних станціях.

Незважаючи на свої компактні розміри, він має великий салон, а також досить великий багажник для автомобіля цього класу. Dacia Spring пропонує різні опції обладнання, такі як система мультимедіа, кондиціонер та система стабілізації та інші.

Раніше "Телеграф" повідомляв про авто, з якими будуть одні проблеми. Ці моделі кросоверів не варто купувати в жодному разі.