Найкращі нові авто не за всі гроші світу: названо топ-25

Перевірте, чи є ваш автомобіль у переліку

Кожен автомобіліст хоче, щоб його автомобіль був надійним, і при цьому не коштував багато грошей. Серед тисяч моделей є такі, які задовольнять будь-кого.

Щоб визначити, які нові авто є кращими з кращих, експерти проаналізували ціни та показники одометрів майже 190 мільйонів автомобілів. Результати великого дослідження опубліковані на сайті компанії iSeeCars.

Аналітик Карл Брауер каже, що з року в рік ціни на нові моделі авто продовжують зростати. Тому знайти вигідну модель стає важче. У рейтингу кращих моделей є продукти різних автовиробників, але найкращими є Toyota, Honda та Subaru.

Найкращі нові авто: топ-25

Найкращим автомобілем з помірною ціною назвали Mitsubishi Mirage. Він без капремонту може проїхати понад 300 тисяч кілометрів, а ціна більш ніж доступна — близько 19 тисяч доларів.

1 місце. Mitsubishi Mirage — невеличкий, легкий автомобіль, відомий своєю ефективністю пального та компактністю.

2 місце.Toyota Corolla — популярний седан, який називають надійним та економічним.

3 місце. Subaru Impreza — компактний автомобіль з повним приводом, який славиться своєю стійкістю на дорозі.

4 місце. Honda Accord — середньорозмірний седан від Honda, відомий комфортом та високою якістю виготовлення.

5 місце. Honda Civic — компактний автомобіль зі спортивною зовнішністю та потужністю.

6 місце. Toyota Camry — популярний середньорозмірний седан, який цінують за вдалу комбінацію комфорту та надійності.

7 місце. Nissan Versa — економічний седан, доступний та не витрачає багато пального.

8 місце. Honda CR-V — кросовер з просторим салоном та високою маневреністю.

9 місце. Mazda 3 — стильний компактний автомобіль, який люблять за хороші динаміку та керованість.

10 місце. Toyota Prius — недорогий гібридний автомобіль, який споживає мало пального.

11 місце. Subaru Legacy — седан із повним приводом, відомий надійністю та високим рівнем безпеки.

12 місце. Volkswagen Jetta — компактний седан, який характеризують як якісний та недорогий.

13 місце. Toyota Tacoma — середньорозмірний пікап з підвищеною прохідністю. Його вибирають ті, кому часто потрібно їздити по бездоріжжю.

14 місце. Toyota Camry Hybrid — гібридна версія популярного седана японського автовиробника.

15 місце. Nissan Sentra — компактний седан, який має сучасний дизайн та потужний двигун.

16 місце. Honda Ridgeline — відомий пікап, здатний до перевезення великих вантажів.

17 місце. Subaru Forester — кросовер, відомий своєю потужністю, особливо у дизельній версії. Він також має чудові всюдихідні властивості

18 місце. Chevrolet Malibu — середньорозмірний седан, що привертає увагу своєю комфортабельністю та технологічністю.

19 місце. Subaru Outback — це кросовер з повним приводом, який називають практичним та комфортним.

20 місце. Toyota RAV4 — популярний кросовер, який цінують за простір у салоні та позашляхові властивості. Проте він споживає багато пального.

21 місце. Mazda CX-9 — великий кросовер від японського автовиробника, який має стильний екстер’єр і надійний двигун.

22 місце. Hyundai Elantra — доступний компактний седан зі стильним дизайном та надійною силовою установкою.

23 місце Ford Escape — популярний кросовер з надійним та потужним двигуном.

24 місце зайняв ще один компактний кросовер Hyundai Tucson. Він вважається одним із найнадійніших.

25 місце. Toyota 4Runner — позашляховик середнього розміру, який славиться своєю прохідністю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Changan випустить конкурента Toyota Land Cruiser. Цей автомобіль отримав чудові технічні характеристики.