Лучшие новые авто не за все деньги мира: назван топ-25

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Каждый автомобилист хочет, чтобы его автомобиль был надежным, и при этом не стоил много денег. Среди тысяч моделей есть такие, которые удовлетворят любого.

Чтобы определить, какие новые авто лучшие из лучших, эксперты проанализировали цены и показатели одометров почти 190 миллионов автомобилей. Результаты обширного исследования опубликованы на сайте компании iSeeCars.

Аналитик Карл Брауэр говорит, что из года в год цены на новые модели авто продолжают расти. Поэтому найти выгодную модель становится труднее. В рейтинге лучших моделей есть продукты разных автопроизводителей, но лучшими являются Toyota, Honda и Subaru.

Лучшие новые авто: топ-25

Самым лучшим автомобилем с умеренной ценой назвали Mitsubishi Mirage. Он без капремонта может проехать более 300 тысяч километров, а цена более чем доступна — около 19 тысяч долларов.

1 место. Mitsubishi Mirage – небольшой, легкий автомобиль, известный своей эффективностью горючего и компактностью.

2 место. Toyota Corolla – популярный седан, который называют надежным и экономичным.

3 место. Subaru Impreza – компактный автомобиль с полным приводом, славящийся своей стойкостью на дороге.

4 место. Honda Accord – среднеразмерный седан от Honda, известен комфортом и высоким качеством изготовления.

5 место. Honda Civic – компактный автомобиль со спортивной внешностью и мощностью.

6 место. Toyota Camry – популярный среднеразмерный седан, который ценят за удачную комбинацию комфорта и надежности.

7 место. Nissan Versa – экономичный седан, доступный и не тратящий много топлива.

8 место. Honda CR-V – кроссовер с просторным салоном и высокой маневренностью.

9 место. Mazda 3 – стильный компактный автомобиль, который любят за хорошую динамику и управляемость.

10 место. Toyota Prius – недорогой гибридный автомобиль, потребляющий мало горючего.

11 место. Subaru Legacy – седан с полным приводом, известен надежностью и высоким уровнем безопасности.

12 место. Volkswagen Jetta – компактный седан, характеризующийся как качественный и недорогой.

13 место. Toyota Tacoma – среднеразмерный пикап с повышенной проходимостью. Его выбирают те, кому часто нужно ездить по бездорожью.

14 место. Toyota Camry Hybrid – гибридная версия популярного седана японского автопроизводителя.

15 место. Nissan Sentra – компактный седан, имеющий современный дизайн и мощный двигатель.

16 место. Honda Ridgeline – известный пикап, способный к перевозке больших грузов.

17 место. Subaru Forester – кроссовер, известный своей мощностью, особенно в дизельной версии. Он также обладает превосходными вездеходными свойствами.

18 место. Chevrolet Malibu – среднеразмерный седан, привлекающий внимание своей комфортабельностью и технологичностью.

19 место. Subaru Outback – это кроссовер с полным приводом, который называют практичным и комфортным.

20 место. Toyota RAV4 – популярный кроссовер, который ценят за пространство в салоне и внедорожные свойства. Однако он потребляет много топлива.

21 место. Mazda CX-9 – большой кроссовер от японского автопроизводителя, имеющий стильный экстерьер и надежный двигатель.

22 место. Hyundai Elantra – доступный компактный седан со стильным дизайном и надежной силовой установкой.

23 место Ford Escape – популярный кроссовер с надежным и мощным двигателем.

24-е место занял еще один компактный кроссовер Hyundai Tucson. Он считается одним из самых надежных.

25 место. Toyota 4Runner – внедорожник среднего размера, славящийся своей проходимостью.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Changan выпустит конкурента Toyota Land Cruiser. Этот автомобиль получил отличные технические характеристики.