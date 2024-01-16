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Changan випустить конкурента Toyota Land Cruiser: розкрито технічні характеристики позашляховика

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Deepal G318 - новий гібридний позашляховик Новина оновлена 16 січня 2024, 10:28
Deepal G318 - новий гібридний позашляховик. Фото https://carnewschina.com/

Він оснащений бензиновим двигуном та 2 електромоторами

Новий китайський позашляховик Deepal G318 EREV від Changan уже проходить процес сертифікації. Це автомобіль, який буде прямим конкурентом таким популярним у Піднебесній та за її межами позашляховикам як BYD 5, Tank 400 і навіть Toyota Land Cruiser.

Deepal — дуже молодий бренд, йому всього понад рік. Він створює електричні та гібридні автомобілі. Deepal G318 EREV стане третім автомобілем у модельному ряду автовиробника. Місцеве видання Carnewschina пропонує познайомитися з ним ближче.

Технічні характеристики та дизайн Deepal G318

Deepal G318

Раніше уже було відомо дещо про цей позашляховик. Тоді його називали C318. Але тепер виробник офіційно повідомив, що називатись він буде G318 — у честь відомого шосе на кордоні Китаю та Непалу. Це ще одне підтвердження відмінних позашляхових властивостей автомобіля.

Шосе G318

Щодо дизайну, то він класичний позашляховий — колісні арки широкі, лінія капота довга, є великі бампери та фари. Ззаду розташовано двері багажника з поворотним механізмом, на які встановлена кругла коробка для запасного колеса.

Deepal G318

У довжину автомобіль матиме 4 метри 91,5 см, колісна база складає 28880 мм. Тобто це середньорозмірний або навіть великий позашляховик. На нього встановлюються колеса 18 або 20 дюймів.

Deepal G318

Під капотом у Deepal G318 силова установка з 1,5-літрового бензинового двигуна потужністю 110 кіловатів. Він не передає крутний момент на колеса, а лише живить два електродвигуни сумарною потужністю у 316 кВт. Є два варіанти трансмісії — з заднім та повним приводом.

Вартість автомобіля буде складати близько 42 тисячі доларів США. Незабаром він з’явиться на китайському ринку.

Раніше "Телеграф" розповідав про новий позашляховик Mercedes-Benz Geländewagen. Його уміння робити танковий розворот показали на відео.

Теги:
#Авто #Changan #Позашляховик #Deepal G318