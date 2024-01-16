Changan випустить конкурента Toyota Land Cruiser: розкрито технічні характеристики позашляховика

Він оснащений бензиновим двигуном та 2 електромоторами

Новий китайський позашляховик Deepal G318 EREV від Changan уже проходить процес сертифікації. Це автомобіль, який буде прямим конкурентом таким популярним у Піднебесній та за її межами позашляховикам як BYD 5, Tank 400 і навіть Toyota Land Cruiser.

Deepal — дуже молодий бренд, йому всього понад рік. Він створює електричні та гібридні автомобілі. Deepal G318 EREV стане третім автомобілем у модельному ряду автовиробника. Місцеве видання Carnewschina пропонує познайомитися з ним ближче.

Технічні характеристики та дизайн Deepal G318

Раніше уже було відомо дещо про цей позашляховик. Тоді його називали C318. Але тепер виробник офіційно повідомив, що називатись він буде G318 — у честь відомого шосе на кордоні Китаю та Непалу. Це ще одне підтвердження відмінних позашляхових властивостей автомобіля.

Щодо дизайну, то він класичний позашляховий — колісні арки широкі, лінія капота довга, є великі бампери та фари. Ззаду розташовано двері багажника з поворотним механізмом, на які встановлена кругла коробка для запасного колеса.

У довжину автомобіль матиме 4 метри 91,5 см, колісна база складає 28880 мм. Тобто це середньорозмірний або навіть великий позашляховик. На нього встановлюються колеса 18 або 20 дюймів.

Під капотом у Deepal G318 силова установка з 1,5-літрового бензинового двигуна потужністю 110 кіловатів. Він не передає крутний момент на колеса, а лише живить два електродвигуни сумарною потужністю у 316 кВт. Є два варіанти трансмісії — з заднім та повним приводом.

Вартість автомобіля буде складати близько 42 тисячі доларів США. Незабаром він з’явиться на китайському ринку.

Раніше "Телеграф" розповідав про новий позашляховик Mercedes-Benz Geländewagen. Його уміння робити танковий розворот показали на відео.