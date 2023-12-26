Названо ще один найнадійніший двигун: ним обладнані деякі моделі Toyota та Lexus

Ці машини можуть проїхати 500 тисяч кілометрів і навіть більше

Серед світового автопрому завжди вирізнялися якісні та надійні авто, які можуть прослужити купу років. Такі машини перебувають на піку популярності, і саме через надійність їх не бояться купувати навіть у вживаному стані.

Серед якісних автомобілів на особливу увагу заслуговують продукти марки Toyota. Особливо ті, які оснащені двигуном Toyota 1/2/3UZ-FE.

Як виявилось, цей мотор став справжнім відкриттям, адже він є одним з найнадійніших у світі. Належить він до сімейства V-подібних восьмициліндрових бензинових двигунів, які вироблялися з 1989 до 2018 року. Використовувались вони у представницьких та спортивних автомобілях японського автовиробника і випускалися лише з автоматичними коробками передач.

Які моделі оснащені двигуном Toyota 1/2/3UZ-FE

Поєднання потужності та бездоганної надійності робить цей двигун ідеальним для використання в різних класах автомобілів. Зокрема, ними оснащені деякі седани, позашляховики та пікапи. Це Toyota Tundra, Land Cruiser та Sequoia. Також він використовується у розкішних моделях від Lexus — LX та GX.

Раніше "Телеграф" писав про найнадійніші моделі авто Hyundai/Kia. Їм не страшні екстремально високі пробіги.