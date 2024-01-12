Уміння робити танковий розворот нового Mercedes-Benz Geländewagen показали на відео

Особливість танкового розвороту в тому, що цю функцію можна реалізувати тільки на електрокарі

Зараз у Лас-Вегасі проходить виставка споживчої електроніки CES 2024. На заході представили багато нових моделей авто. Серед них особливої уваги заслуговує Mercedes-Benz Geländewagen.

Це унікальний автомобіль, що володіє особливою функцією — умінням робити танковий розворот. Раніше показували лише ескізи, а тепер з’явився відеоролик, у якому демонструють концепцію, повідомляє Car and driver.

Особливості Mercedes-Benz Geländewagen

На заході показали передсерійний зразок, тому він все ще має деякий камуфляж. Та попри це зрозуміти, якою буде форма кузова та його розміри, — можливо.

Новий електропозашляховик випустять уже до кінця цього року. Це залежатиме від кількості наявних на заводі анодів з кремнієм, що використовується для створення надлегкої, проте потужної батареї.

Оснащений флагманський позашляховик аж 4 електродвигунами. Кожен із них відповідає за 1 колесо. Саме це дозволить майстерно виконувати танковий розворот. Йдеться про можливість розвертання на 180 градусів, коли кожне колесо повертається в протилежних напрямках.

Новий електричний "Гелік" не матиме традиційної круглої кришки для запасного колеса. Вона чомусь тепер квадратна, зі скругленими кутами. Скоріш за все, запасного колеса там не буде.

Буде також версія з 2 моторами. Проте обидві вони матимуть повний привід.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що найновіший Porsche Macan жорстко тестують на бездоріжжі до анонсу. Він матиме чудові позашляхові властивості.