Найновіший Porsche Macan жорстко тестують на бездоріжжі до анонсу: опубліковано фото

Автомобіль зможе їхати будь-яким дорожнім покриттям

Новий електричний кросовер Porsche Macan уже на підході. Виробник підігріває інтерес публіки до свого нового автомобіля, публікуючи офіційні фотографії.

Представники компанії кажуть, що новий Porsche Macan вийде уже зовсім скоро. Його збудують на новій платформі PPE, яку створили спеціально для електрокарів, пише ITHome.

Новий Porsche Macan: технічні характеристики та дизайн

Під капотом Porsche Macan має 2 двигуни з максимальною потужністю близько 611 Нм. Максимальний крутний момент досягає шалених 1000 Нм.

У кросовера встановлений двигун нового покоління, нова платформа. Також інженери попрацювали над дуже низьким коефіцієнтом лобового опору — 0,25Cd. Завдяки цьому Porsche Macan може проїхати 500 км без підзарядки.

А заряджається він за допомогою швидкої зарядки потужністю до 270 кВт. Звісно, підтримує і звичайну зарядку від домашньої мережі.

Крім динаміки та хорошої керованості, Porsche Macan матиме відмінні позашляхові властивості. Автомобіль уже тестують на витривалість — модель пройшла понад 3 з половиною мільйони кілометрів на різних континентах та в різних умовах. У компанії хочуть домогтися того, щоб Porsche Macan міг їздити по будь-якому дорожньому покриттю однаково гарно — і не лише на бездоріжжі, але й по снігу чи льоду.

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