Новейший Porsche Macan жестко тестируют на бездорожье до анонса: опубликовано фото

Автомобиль сможет ехать по любому дорожному покрытию

Новый электронный кроссовер Porsche Macan уже на подходе. Производитель подогревает интерес публики к своему новому автомобилю, публикуя официальные фотографии.

Представители компании говорят, что новый Porsche Macan выйдет уже совсем скоро. Его построят на новой платформе PPE, созданной специально для электрокаров, пишет ITHome.

Новый Porsche Macan: технические характеристики и дизайн

Под капотом Porsche Macan имеет 2 двигателя с максимальной мощностью около 611 Нм. Максимальный крутящий момент достигает безумных 1000 Нм.

У кроссовера установлен двигатель нового поколения, новая платформа. Также инженеры поработали над очень низким коэффициентом лобового сопротивления – 0,25Cd. Благодаря этому Porsche Macan может проехать 500 км без подзарядки.

А заряжается он с помощью быстрой зарядки мощностью до 270 кВт. Естественно, поддерживает и обыденную зарядку от домашней сети.

Помимо динамики и хорошей управляемости, Porsche Macan будет обладать отличными внедорожными свойствами. Автомобиль уже тестируют на выносливость — модель прошла более 3,5 миллиона километров на разных континентах и в разных условиях. В компании хотят добиться того, чтобы Porsche Macan мог ездить по любому дорожному покрытию одинаково хорошо – и не только на бездорожье, но и по снегу или льду.

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