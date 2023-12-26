Еще один Porsche 911 в цвете Miami Blue был замечен в Харькове: авто стоит 6 миллионов (фото)

Выглядит очень эффектно

В Харькове заметили роскошный суперкар Porsche 911 CARRERA S 2016 года выпуска в интересном цвете – Miami Blue. Этот цвет кузова является одним из самых редких. Ранее считалось, что в такой расцветке в Украине был только один спорткар Porsche 911, недавно утопленный в озере в Нидерландах.

Но, оказывается, еще один такой автомобиль, и он ездит по улицам Харькова. Соответствующее фото было опубликовано на странице kharkiv_cars.

Porsche 911 Carrera S 2016 года выпуска: технические характеристики

Porsche 911 Carrera S 2016 – это спортивный автомобиль от немецкого производителя Porsche, выпущенный в 2016 году. Эта модель входит в линейку 911, со спортивным дизайном, высокими техническими характеристиками и элегантным дизайном.

Автомобиль оснащен 3.0-литровым турбодвигателем, обеспечивающим высокую мощность. В этом году Porsche перешла на турбонаддув, что позволило еще поднять производительность.

Интересно, что Carrera S имеет больше мощности по сравнению с обычной Carrera – около 420 "лошадей". Разгоняется автомобиль с нуля до сотни за 4 секунды. В момент выхода спорткар стоил около 6 с половиной миллионов гривен.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Украине продают уникальный Жигуль в кузове купе кислотного цвета. Опубликованы фото тюнингованного автомобиля.