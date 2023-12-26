Ще один Porsche 911 у кольорі Miami Blue помітили у Харкові: авто коштує 6 мільйонів (фото)

Виглядає дуже ефектно

У Харкові помітили розкішний суперкар Porsche 911 CARRERA S 2016 року випуску в цікавому кольорі — Miami Blue. Цей колір кузова є одним з рідкісних. Раніше вважалося, що у такому забарвленні в Україні був лише один спорткар Porsche 911, який нещодавно втопили в озері у Нідерландах.

Та, виявляється, є ще один такий автомобіль, і він їздить вулицями Харкова. Відповідне фото опублікували на сторінці kharkiv_cars.

Porsche 911 Carrera S 2016 року випуску: технічні характеристики

Porsche 911 Carrera S 2016 — це спортивний автомобіль від німецького виробника Porsche, випущений у 2016 році. Ця модель входить до лінійки 911, зі спортивним дизайном, високими технічними характеристиками та елегантним дизайном.

Автомобіль оснащений 3.0-літровим турбодвигуном, який забезпечує високу потужність. У цьому році Porsche перейшла на турбонаддув, що дозволило ще підняти продуктивність.

Цікаво, що Carrera S має більше потужності порівняно зі звичайною Carrera — близько 420 "коней". Розганяється автомобіль з нуля до сотні за 4 секунди. У момент виходу спорткар коштував близько 6 з половиною мільйонів гривень.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні продають унікальний Жигуль в кузові купе кислотного кольору. Опубліковані фото тюнінгованого автомобіля.