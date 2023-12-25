В Україні продають унікальний Жигуль в кузові купе кислотного кольору (фото)

Ще й не за великі гроші

Безліч цікавих автомобілів можна зустріти на автобазарах нашої країни. Серед них є ексклюзивні, дивні, ретро та інші автомобілі. Одного разу навіть продавали вщент розбитий спорткар Porsche за шалені гроші.

Цього разу в Україні виставили на продаж унікальний "Жигулі" або ВАЗ-21061 після серйозного тюнінгу. Автомобіль перероблено в кузові купе кислотно-жовтого кольору.

Що відомо про це авто

На жаль, власник не розповідає детально про свій автомобіль. Відомо лише, що це ВАЗ-21061 1987 року випуску з 1,5-літровим бензиновим двигуном. Його потужність складає 75 кінських сил. Вікна повністю тоновані, встановлено спортивний обвіс.

Ймовірно, "Жигулі" переробляли під замовлення. Адже його власник розповідає, що від ВАЗ там мало що залишилося.

Ціна ВАЗ-21061 з кузовом купе — 1800 доларів. Його пробіг — всього 6 тисяч кілометрів. З цього випливає, що на "Жигулі" встановлено новий двигун. Часто на такі машини встановлюють мотори від BMW.

Раніше "Телеграф" розповідав, що елітний спорткар Porsche 911 Carrera 4 GTS 2022 року випуску, який коштує понад 7 мільйонів гривень, втопили в озері. Власником автомобіля виявився українець.