"Жигулі"-лімузин продають у Львові за смішну ціну: як він виглядає (фото)

Цікаво, що там у салоні

Вулицями нашої країни їздить багато унікальних і навіть дивних авто. Наприклад, цей "циганський" лімузин, який обладнали з ВАЗ 2101, тобто "Жигулів". Зараз його виставили на продаж за 1700 доларів.

Це автомобіль 1980 року випуску. На це оголошення можна натрапити на інстаграм-сторінці autobazar_ua1.

"Жигузіни" в Україні

Зазначимо, що це вже не перший "жигузін", як називають його в народі, який є в Україні. Станом на зараз є ще як мінімум 3 таких екземпляри різних кольорів — червоного, оранжевого і голубого.

Один із них їздить вулицями Шепетівки, що на Хмельниччини. Володіють таким 10-місним лімузином брати-роми. Тюнінгом займались майстри протягом трьох років. Зараз авто обслуговує циганські весілля.

Щодо цього екземпляру, який продають, то в оголошенні вказано, що двигун автомобіля пройшов капремонт. Його об’єм складає 1,3 літра.

Жигуль має нову проводку та шумоізоляцію. Пробіг автомобіля складає 88 тисяч кілометрів. За попередньою інформацією, довжина автомобіля складає близько 7 метрів.

Як повідомляв раніше "Телеграф", в Україні продають легендарний Chevrolet Impala, подарований радянському міністру.