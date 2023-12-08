"Жигули"-лимузин продают во Львове по смешной цене: как он выглядит (фото)

Интересно, что там в салоне

По улицам нашей страны ездит много уникальных и даже удивительных авто. К примеру, этот "цыганский" лимузин, который оборудовали с ВАЗ 2101, то есть "Жигулей". Сейчас его выставили на продажу за 1700 долларов.

Это автомобиль 1980 года выпуска. Это объявление можно встретить на инстаграм-странице autobazar_ua1.

"Жигузины" в Украине

Отметим, что это уже не первый "жигузин", как называют его в народе, который есть в Украине. По состоянию на сегодняшний день есть еще как минимум 3 таких экземпляра разной расцветки — голубой, оранжевый и красный.

Один из них ездит по улицам Шепетовки на Хмельнитчине. Обладают таким 10-местным лимузином братья-ромы. Тюнингом занимались мастера в течение трех лет. Сейчас авто обслуживает цыганские свадьбы.

Что касается экземпляра, выставленного на продажу, то в объявлении указано, что двигатель автомобиля прошел капремонт. Его объем составляет 1,3 литра.

Жигули имеют новую проводку и шумоизоляцию. Пробег автомобиля составляет 88 тысяч километров. По предварительной информации, длина автомобиля составляет около 7 метров.

Как сообщал ранее "Телеграф", в Украине продают легендарный Шевроле Impala, подарен советскому министру.