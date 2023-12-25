В Украине продают уникальный Жигуль в кузове купе кислотного цвета (фото)

Еще и не за большие деньги

Множество интересных автомобилей можно встретить на автобазарах нашей страны. Среди них есть эксклюзивные, удивительные, ретро и другие автомобили. Однажды даже продавали полностью разбитый спорткар Porsche за безумные деньги.

В этот раз в Украине выставили на продажу уникальный "Жигули" или ВАЗ-21061 после серьезного тюнинга. Автомобиль переделан в кузове купе кислотно-желтого цвета.

Что известно об этом авто

К сожалению, владелец не рассказывает подробно о своем автомобиле. Известно лишь, что это ВАЗ-21061 в 1987 году выпуска с 1,5-литровым бензиновым двигателем. Его мощность составляет 75 лошадиных сил. Окна полностью тонированы, установлен спортивный обвес.

Вероятно, "Жигули" перерабатывали под заказ. Его владелец рассказывает, что от ВАЗ там мало что осталось.

Цена ВАЗ-21061 с кузовом купе – 1800 долларов. Его пробег – всего 6 тысяч километров. Из этого следует, что на "Жигули" установлен новый двигатель. Зачастую на такие машины устанавливают моторы от BMW.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что элитный спорткар Porsche 911 Carrera 4 GTS 2022 года выпуска, который стоит более 7 миллионов гривен, утопили в озере. Владельцем автомобиля оказался украинец.