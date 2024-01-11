В Украину привезли Porsche 911 GT3 2023 года выпуска: авто стоит космическую сумму

В разгар войны в Украине просто какой-то бум на дорогие авто

С 2006 по 2012 годы в Украине было продано всего 10 экземпляров Porsche 911 GT3, а за время полномасштабной войны уже 12. Цены на такие авто стартуют от около 220 тысяч долларов (речь идет о трековой версии).

Недавно один из двенадцати привезенных в Украину Porsche 911 GT3 в кузове 992 был показан в Киеве. Соответствующее фото выложил на своей странице в Facebook ценитель уникальных авто и капсул времени Roma Urraco.

Дата регистрации этого автомобиля – 15 сентября 2023 года. Зарегистрирован он на юридическое лицо. На фото видно, что салон автомобиля все еще в пленке, но сзади есть вмятина.

Porsche 911 GT3: что известно об этом автомобиле

Porsche 911 GT3 – это спортивный автомобиль, который входит в линейку моделей Porsche 911 и разработан специально для высоких скоростей и высоких показателей производительности на трассе. Этот автомобиль является частью серии 911, отличающейся своей высокой эффективностью, спортивным дизайном и передовыми технологиями.

Мощность автомобиля составляет 510 лошадиных сил, разгон с 0 до сотни составляет всего 3,4 секунды. Максимальная скорость – 320 километров в час.

Что касается дизайна, то Porsche 911 GT3 отличается от обычных моделей 911 более агрессивным и спортивным видом. Аэродинамические элементы, заднее антикрыло, большие ободья и другие специфические детали делают его еще более узнаваемым.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцы разбирают BMW и Tesla. В разгар войны продажи дорогих авто безумно растут.