В Україну привезли Porsche 911 GT3 2023 року випуску: авто коштує космічну суму

З 2006 по 2012 роки в Україні було продано всього 10 екземплярів Porsche 911 GT3, а за час повномасштабної війни — уже 12. Ціни на такі авто стартують від близько 220 тисяч доларів (йдеться про трекову версію).

Нещодавно один із дванадцяти привезених в Україну Porsche 911 GT3 у кузові 992 показали в Києві. Відповідне фото виклав на своїй сторінці у Фейсбуці поціновувач унікальних авто та капсул часу Roma Urraco.

Дата реєстрації цього автомобіля — 15 вересня 2023 року. Зареєстрований він на юридичну особу. На фото видно, що салон автомобіля все ще у плівці, але ззаду є вм'ятина.

Porsche 911 GT3: що відомо про цей автомобіль

Porsche 911 GT3 — це спортивний автомобіль, який входить до лінійки моделей Porsche 911 і розроблений спеціально для високих швидкостей та високих показників продуктивності на трасі. Цей автомобіль є частиною серії 911, яка вирізняється своєю високою ефективністю, спортивним дизайном та передовими технологіями.

Потужність автомобіля складає 510 кінських сил, розгін з 0 до сотні складає всього 3,4 секунди. Максимальна швидкість — 320 кілометрів за годину.

Щодо дизайну, то Porsche 911 GT3 відрізняється від звичайних моделей 911 агресивнішим та спортивним виглядом. Аеродинамічні елементи, заднє антикрило, великі ободи та інші специфічні деталі роблять його ще більш впізнаваним.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українці розбирають BMW та Tesla. В розпал війни продажі дорогих авто шалено зростають.