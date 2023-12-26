Як у Барбі: в Україну привезли перший рожевий Porsche 718 Cayman GT4 RS. Хто власник

Під капотом у нього понад 500 "коней"

У колекції відомого мільйонера з Дніпра поповнення — він вперше привіз в Україну Porsche 718 Cayman GT4 RS. Це трековий болід з дуже потужним двигуном — понад 500 кінських сил.

Porsche 718 Cayman GT4 RS пофарбований в неперевершений колір Ruby Star Neo. Малиновий та чорний кольори доволі гарно поєднуються у компактному кузові авто. Відповідним фото на автопричепі поділилися на сторінці supercars_ua в Інстаграмі.

Кому належить це авто

Спорткар поповнив колекцію відомого в Україні мільйонера, підприємця з Дніпра Станіслава Віленського. Зараз у його колекції є як одні з ранніх автомобілів німецького бренду, так і найновіші моделі.

Станіслав Віленський є українським бізнесменом та інвестором, главою корпорації Alef. Але коли на роботу він приходить з холодним розумом, то у виборі автомобілів керується пристрастю, говорив колись сам мільярдер в інтерв’ю Forbes. Зараз у його колекції — понад 20 різних спорткарів Porsche.

Автомобіль побудований на основі атмосферної шістки 4,0. Форсований двигун має 500 кінських сил або навіть більше. Це високопродуктивна версія Porsche 718 Cayman GT4 з семиступеневою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням. Ціна цього автомобіля стартує з 144 тисяч доларів.

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