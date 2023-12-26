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Как у Барби: в Украину привезли первый розовый Porsche 718 Cayman GT4 RS. Кто владелец

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Porsche 718 Cayman GT4 RS Новость обновлена 26 декабря 2023, 18:15
Porsche 718 Cayman GT4 RS. Фото supercars_ua

Под капотом у него более 500 "лошадей"

В коллекции известного миллионера из Днепра пополнение – он впервые привез в Украину Porsche 718 Cayman GT4 RS. Это трековый болид с очень мощным двигателем – более 500 лошадиных сил.

Porsche 718 Cayman GT4 RS выкрашен в непревзойденный цвет Ruby Star Neo. Малиновый и черный цвета довольно хорошо сочетаются в компактном кузове авто. Соответствующим фото на автоприцепе поделились на странице supercars_ua в Инстаграме.

Кому принадлежит это авто

Спорткар пополнил коллекцию известного в Украине миллионера, предпринимателя из Днепра Станислава Виленского. Сейчас в его коллекции есть как одни из ранних автомобилей немецкого бренда, так и новые модели.

Станислав Виленский является украинским бизнесменом и инвестором, главой корпорации Alef. Но когда на работу он приходит с холодным умом, то в выборе автомобилей руководствуется страстью, говорил когда-то сам миллиардер в интервью Forbes. Сейчас в его коллекции более 20 различных спорткаров Porsche.

Автомобиль построен на основе атмосферной шестерки 4,0. Форсированный двигатель имеет 500 лошадиных сил или даже больше. Это высокопроизводительная версия Porsche 718 Cayman GT4 с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Цена этого автомобиля стартует со 144 тысяч долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве был замечен уникальный лимузин Mitsubishi-Lamborghini. Мы нашли его владельца.

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