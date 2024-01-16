З цими авто будуть одні проблеми: які моделі кросоверів не варто купувати

Власники цих авто скаржаться на суцільні проблеми

Кросовери зазвичай обирають ті, хто шукає універсальний транспортний засіб для робочих поїздок, великої сім’ї чи перевезення вантажів. Вони мають простору кабіну та великий багажник, а також доволі потужний двигун.

Сьогодні на авторинку є величезний вибір кросоверів. Та не всі з них відзначаються якістю та надійністю. "Телеграф" зібрав відгуки власників різних моделей кросоверів і визначив 4 найгірших з них.

Renault Duster

Renault Duster 1 генерації — не найкращий вибір саме через 4-ступеневу гідромеханічну коробку, яка виявилася справжньою проблемою через помилку в конструкції. Через неї автомобіль має неадекватну динаміку та підвищену витрату палива.

Особливо помітно відчутні втрати при роботі з даною коробкою передач – від МКПП до АКПП різниця у витраті пального досягає 3-4 літрів на 100 км пробігу.

Renault Kaptur

Друга модель у нашому списку — Renault Kaptur. Він оснащений 1,6-літровим двигуном та варіатором, і ця силова установка є дуже невдалою. Коробка передач Jatco JF015 працює далеко не ідеально, і є доволі малоресурсною.

Mazda CX-5

Mazda CX-5 — той рідкісний випадок, коли дизель є проблемою. У цього кросовера виявилося непереконливою дизельна версія з 2,2-літровим турбодвигуном Skyactiv. Відомий своїм дефектом, цей мотор має проблеми через особливості кріплення форсунок. Результат – розхитані посадкові місця та закоксовані поршневі кільця.

Kia Seltos

Остання модель у нашому огляді — Kia Seltos. Тут варто бути особливо уважним при виборі варіанту з варіатором. Ця трансмісія виявилася надто чутливою до умов експлуатації, і вартість її ремонту може виявитися неприємним сюрпризом для власників.

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