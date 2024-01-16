С этими авто будут одни проблемы: какие модели кроссоверов не стоит покупать

Владельцы этих авто жалуются на сплошные проблемы

Кроссоверы обычно выбирают ищущие универсальное транспортное средство для рабочих поездок, большой семьи или перевозки грузов. Они имеют просторную кабину и большой багажник, а также мощный двигатель.

Сегодня на авторынке есть огромный выбор кроссоверов. Но не все из них отличаются качеством и надежностью. "Телеграф" собрал отзывы владельцев разных моделей кроссоверов и определил 4 самых плохих из них.

Renault Duster

Renault Duster 1 генерации – не лучший выбор именно из-за 4-ступенчатой гидромеханической коробки, которая оказалась настоящей проблемой из-за ошибки в конструкции. Из-за нее автомобиль имеет неадекватную динамику и повышенный расход топлива.

Особенно заметно ощутимые потери при работе с данной коробкой передач – от МКПП до АКПП разница в расходе горючего достигает 3-4 литров на 100 км пробега.

Renault Kaptur

Вторая модель в нашем списке – Renault Kaptur. Он оснащен 1,6-литровым двигателем и вариатором, и эта силовая установка очень неудачна. Коробка передач Jatco JF015 работает далеко не идеально, и является достаточно малоресурсной.

Mazda CX-5

Mazda CX-5 – тот редкий случай, когда дизель является проблемой. У этого кроссовера оказалось неубедительной дизельная версия с 2,2-литровым турбодвигателем Skyactiv. Известный своим дефектом, этот мотор испытывает проблемы из-за особенностей крепления форсунок. Результат – расшатанные посадочные места и закоксованные поршневые кольца.

Kia Seltos

Последняя модель в нашем обзоре – Kia Seltos. Здесь следует быть особенно внимательным при выборе варианта с вариатором. Эта трансмиссия оказалась слишком чувствительной к условиям эксплуатации, и стоимость ее ремонта может оказаться неприятным сюрпризом для владельцев.

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