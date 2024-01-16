Один из внедорожников Dacia внезапно подешевел на 10 тысяч евро

Этот внедорожник еще и электрический

Dacia выпускает одни из самых дешевых автомобилей в мире. Но, похоже, изготовитель решил предложить еще большие скидки на свои продукты.

Это произошло после того, как в ЕС решили прекратить государственные экологические субсидии. Компания объявила, что для всех доступных версий электровнедорожника Dacia предоставят бонус в размере 10 тысяч евро. Об этом сообщает издание Golem.de.

Это касается только тех авто, которые зарегистрируют до 31 марта 2024 года на территории Германии. В настоящее время этот автомобиль доступен в двух версиях. Essential Electric 45 сейчас стоит почти 23 тысяч евро, поэтому со скидкой стоимость будет составлять менее 13 000 евро. Версию Electric 65 предлагают за 24,5 тысяч евро. Это означает, что с учетом бонусов за этот электровнедорожник нужно будет заплатить менее около 14,5 тысяч евро.

Что известно о внедорожнике Dacia Spring

Dacia Spring позиционируют как недорогой электрический автомобиль. Одной из ключевых особенностей Dacia является их стремление обеспечить доступность автомобилей.

Он оборудован электродвигателем на 33 кВт (45 л.с.) или 48 кВт (65 л.с.) в зависимости от версии. Обе конфигурации имеют одинаковый аккумулятор на 26,8 кВт-ч. Запас хода составляет около 205 км.

Dacia Spring поддерживает быструю зарядку. Это позволяет заряжать батарею до 80% около 50 минут на быстрых зарядных станциях.

Несмотря на свои компактные размеры, он имеет большой салон, а также большой багажник как для автомобиля этого класса. Dacia Spring предлагает различные опции оборудования, такие как мультимедиа, кондиционер, система стабилизации и другие.

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