"Укрзализныцей" можно перевезти авто: сколько это стоит и как долго нужно ждать

Нужно запастись хорошим терпением, чтобы в конце концов дождаться

В прошлом году "Укрзализныця" внедрила услугу по перевозке автомобилей в поездах. Некоторые из них оборудованы специальными автомобилевозами.

Перевезти машину по железной дороге можно в восьми поездах. Однако ждать в некоторых случаях придется очень долго.

В частности, "Телеграф" узнал, что на некоторые популярные направления автомобилевозы забронированы на месяцы вперед. Например, диспетчер львовских центральных городских железнодорожных касс рассказал нам, что ждать перевозки авто поездом, курсирующим из Львова в Днепр, нужно вплоть до апреля. Из Львова в Киев — немного меньше, есть даты в феврале.

Выяснилось, что услуга очень популярна, но система автовозов не охватила все сообщения. Особенно "горячими" являются направления, касающиеся прифронтовых городов — туда часто переправляют авто.

Есть и еще одна проблема – график поездов. В частности, поезд сообщением Львов-Днепр курсирует всего раз в четыре дня, сказали "Телеграфу" в "Укрзализныце".

Как перевезти автомобиль в поездах "Укрзализныци": пошаговая инструкция и все нюансы

Как сообщили в "Укрзализныце", в вагонах-автомобилевозах в прошлом году перевезли двенадцать с половиной тысяч автомобилей разного размера. Есть две причины, почему вам могут отказать – это высота более 170 см и технически неисправное состояние авто. Также нужно показать техпаспорт на авто и паспорт.

Сейчас на сайте сервиса по перевозке автомобилей "Укрзализныци" можно заказать эту услугу в следующих сообщениях: из Киева во Львов и Ужгород, из Ужгорода — только в Киев, из Львова не доступно ни одно направление, из Одессы — только во Львов. Хотя на сайте перевозчика сообщается, что автомобилевозами оборудованы поезда сообщениями Днепр-Киев, Днепр-Львов, Харьков-Одесса, Харьков-Львов, Днепр-Одесса, Киев-Ужгород, Киев-Львов, Львов-Одесса.

Цена резервирования места для одного ТС — 150 гривен. Стоимость услуги – от 1200 гривен (в зависимости от размера авто), в среднем – 2-3 тысячи гривен. Оплатить стоимость перевозки можно только в кассах, а зарезервировать — только онлайн или по телефонам касс.

Каждый автомобилевоз охраняется и оборудован специальными приспособлениями для закрепления багажа. В вагоне есть также отдельный проводник, который следит за документацией и процессом погрузки и выгрузки автомобилей. В одном таком вагоне одновременно помещается до 8 автомобилей.

Для погрузки автомобиля в вагон нужно привезти его в багажное отделение вокзала. Дальше им займутся работники перевозчика.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько пассажиров подземка Киева потеряла после коллапса "синей" ветки. Об этом сообщили в "Киевском метрополитене".