Анонсовано Ford Kuga 2024 року: основні оновлення та ціни

Ford Kuga 2024 року не матиме дизельного варіанту

Нещодавно компанія Blue Oval представила оновлений Ford Kuga 2024 року випуску. Він отримав оновлення дизайну, технічного оснащення. Змінилася і ціна.

Зовні новий Ford Kuga легко впізнати завдяки інноваційній світлодіодній світловій панелі на всю ширину капота. Про це повідомляє Autoevolution.

Оновлення салону та технічна складова

Заглянувши у салон, можна побачити новенький 13,2-дюймовий горизонтальний сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи, який підтримує підключення до 5G. Є також найсучасніші системи допомоги водієві.

У базовій комплектації тут є легкосплавні диски розміром у 19 або 20 дюймів, за доплату — панорамний люк з електроприводом, світлодіодні адаптивні фари.

Щодо конфігурацій двигунів, то базовим є бензиновий 1,5-літровий EcoBoost потужністю в 150 кінських сил. Є також потужніший двигун — на 178 кінських сил, повний гібрид 2,5 літра. Компанія у цій лінійці відмовилась від дизельних двигунів і випускає лише бензинові та гібриди.

Ціни на кросовер починаються з 39 950 євро. Наступні комплектації коштують майже 42 та 46 тисяч євро відповідно. До речі, ціна на модель значно зросла у порівнянні з попередньою версією — вона продається від 36 тисяч євро.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Honda уперше за чверть століття змінила логотип. Він був представлений на новеньких серійних електрокарах бренду.