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Анонсовано Ford Kuga 2024 року: основні оновлення та ціни

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Ford Kuga 2024 Новина оновлена 17 січня 2024, 13:51
Ford Kuga 2024. Фото autoevolution

Ford Kuga 2024 року не матиме дизельного варіанту

Нещодавно компанія Blue Oval представила оновлений Ford Kuga 2024 року випуску. Він отримав оновлення дизайну, технічного оснащення. Змінилася і ціна.

Зовні новий Ford Kuga легко впізнати завдяки інноваційній світлодіодній світловій панелі на всю ширину капота. Про це повідомляє Autoevolution.

Оновлення салону та технічна складова

Ford Kuga 2024

Заглянувши у салон, можна побачити новенький 13,2-дюймовий горизонтальний сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи, який підтримує підключення до 5G. Є також найсучасніші системи допомоги водієві.

У базовій комплектації тут є легкосплавні диски розміром у 19 або 20 дюймів, за доплату — панорамний люк з електроприводом, світлодіодні адаптивні фари.

Ford Kuga 2024

Щодо конфігурацій двигунів, то базовим є бензиновий 1,5-літровий EcoBoost потужністю в 150 кінських сил. Є також потужніший двигун — на 178 кінських сил, повний гібрид 2,5 літра. Компанія у цій лінійці відмовилась від дизельних двигунів і випускає лише бензинові та гібриди.

Ford Kuga 2024

Ціни на кросовер починаються з 39 950 євро. Наступні комплектації коштують майже 42 та 46 тисяч євро відповідно. До речі, ціна на модель значно зросла у порівнянні з попередньою версією — вона продається від 36 тисяч євро.

Ford Kuga 2024

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Honda уперше за чверть століття змінила логотип. Він був представлений на новеньких серійних електрокарах бренду.

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