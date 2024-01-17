Уперше за чверть століття: Honda змінила логотип (фото)

Новий логотип виглядає оволі футуристично

Днями на найбільшій технологічній виставці світу, що відбулася у Лос-Анджелесі, Honda представила серію нових авто. Можна було помітити, що на капоті у них видніється новий логотип.

Пізніше компанія врешті оголосила про зміну логотипа. Повідомляється, що від металевого значка відмовились. Про це пише ithome.

У Honda вирішили повернутись до початку своєї історії, обравши простий та плоский логотип. За дизайном це практично повернення до логотипа бренду зразка 60-х років.

Проте в Honda кажуть інакше, стверджуючи, що історія цього знака почалась у 1981-му. Логотип Н, який був розроблений спеціально до представлення наступного покоління електромобілів, показує важливість для Honda трансформуватися і розвиватися. Це корпоративна позиція бренду.

Як виглядає новий дизайн логотипа Н?

На вигляд новий логотип Honda здалеку нагадує простягнуті руки, що символізують впровадження ще більшої мобільності для задоволення все ширшого кола покупців електрокарів.

Наразі не відомо, чи Honda планує встановлювати свій новий логотип на всі майбутні автомобілі, чи лише на електрокари. Поки у планах компанії оснащення цими новими логотипами усі електрокари нового покоління, включно з серією 0.

Раніше "Телеграф" писав про новий позашляховик Changan, який стане конкурентом Toyota Land Cruiser. Відомо про усі його технічні характеристики.