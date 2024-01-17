Впервые за четверть века: Honda сменила логотип (фото)

Новый логотип смотрится футуристично.

На днях на крупнейшей технологической выставке мира в Лос-Анджелесе Honda представила серию новых авто. Можно было заметить, что на капоте у них виднеется новый логотип.

Позже компания наконец объявила об изменении логотипа. Сообщается, что от металлического значка решили отказаться. Об этом пишет ithome.

В Honda решили вернуться к началу своей истории, выбрав простой и плоский логотип. По дизайну это практически возврат к логотипу бренда образца 60-х годов.

Однако в Honda говорят иначе, утверждая, что история этого знака началась в 1981 году. Логотип Н, который был разработан специально для представления следующего поколения электромобилей, показывает важность для Honda трансформироваться и развиваться. Это корпоративная позиция бренда.

Как выглядит новый дизайн логотипа Н?

С виду новый логотип Honda издалека напоминает протянутые руки, символизирующие внедрение еще большей мобильности для удовлетворения все более широкого круга покупателей электрокаров.

Пока не известно, планирует ли Honda устанавливать свой новый логотип на все будущие автомобили, или только на электрокары. Пока в планах компании оснащение этими новыми логотипами всех электрокаров нового поколения, включая серию 0.

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