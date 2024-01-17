Анонсирован Ford Kuga 2024 года: основные обновления и цены

Ford Kuga 2024 года не будет иметь дизельного варианта

Недавно компания Blue Oval представила обновленный Ford Kuga 2024 года выпуска. Он получил обновление дизайна, технической оснастки. Поменялась и стоимость.

Внешне новый Ford Kuga легко узнать благодаря инновационной светодиодной световой панели на всю ширину капота. Об этом сообщает Autoevolution.

Обновление салона и техническая составляющая

Заглянув в салон, можно увидеть новый 13,2-дюймовый горизонтальный сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, поддерживающий подключение к 5G. Есть также самые современные системы помощи водителю.

В базовой комплектации здесь легкосплавные диски размером в 19 или 20 дюймов, за доплату — панорамный люк с электроприводом, светодиодные адаптивные фары.

Что касается конфигураций двигателей, то базовым является бензиновый 1,5-литровый EcoBoost мощностью в 150 лошадиных сил. Есть также более мощный двигатель – на 178 лошадиных сил, полный гибрид 2,5 литра. Компания в этой линейке отказалась от дизельных двигателей и выпускает только бензиновые и гибридные версии.

Цены на кроссовер начинаются с 39 950 евро. Следующие комплектации стоят около 42 и 46 тысяч евро соответственно. Кстати, цена на модель значительно выросла по сравнению с предыдущей версией – она продается от 36 тысяч евро.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Honda впервые за четверть века сменила логотип. Он был представлен на новеньких серийных электрокарах бренда.