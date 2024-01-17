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Анонсирован Ford Kuga 2024 года: основные обновления и цены

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Автор
Ford Kuga 2024 Новость обновлена 17 января 2024, 13:51
Ford Kuga 2024. Фото autoevolution

Ford Kuga 2024 года не будет иметь дизельного варианта

Недавно компания Blue Oval представила обновленный Ford Kuga 2024 года выпуска. Он получил обновление дизайна, технической оснастки. Поменялась и стоимость.

Внешне новый Ford Kuga легко узнать благодаря инновационной светодиодной световой панели на всю ширину капота. Об этом сообщает Autoevolution.

Обновление салона и техническая составляющая

Ford Kuga 2024

Заглянув в салон, можно увидеть новый 13,2-дюймовый горизонтальный сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, поддерживающий подключение к 5G. Есть также самые современные системы помощи водителю.

В базовой комплектации здесь легкосплавные диски размером в 19 или 20 дюймов, за доплату — панорамный люк с электроприводом, светодиодные адаптивные фары.

Ford Kuga 2024

Что касается конфигураций двигателей, то базовым является бензиновый 1,5-литровый EcoBoost мощностью в 150 лошадиных сил. Есть также более мощный двигатель – на 178 лошадиных сил, полный гибрид 2,5 литра. Компания в этой линейке отказалась от дизельных двигателей и выпускает только бензиновые и гибридные версии.

Ford Kuga 2024

Цены на кроссовер начинаются с 39 950 евро. Следующие комплектации стоят около 42 и 46 тысяч евро соответственно. Кстати, цена на модель значительно выросла по сравнению с предыдущей версией – она продается от 36 тысяч евро.

Ford Kuga 2024

Как сообщал "Телеграф" ранее, Honda впервые за четверть века сменила логотип. Он был представлен на новеньких серийных электрокарах бренда.

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