У Дніпрі зіткнулися чотири вантажівки: є загиблий (фото, відео)

Одна з вантажівок загорілася після зіткнення.

У Дніпрі сталося масштабне ДТП за участю чотирьох вантажних автомобілів.

Про це повідомляє Дніпро Оперативний.

У повідомленні зазначено, що пригода сталася близько 20:30 на Полтавському мосту неподалік від вулиці Белградській.

Один з вантажівок після зіткнення загорівся.

Попередньо встановлено, що один з вантажівок виїхав на зустрічну смугу, де і сталося зіткнення.

Водій цієї фури загинув, інших трьох відвезли лікарі з травмами різного ступеня тяжкості.

В даний час на місці працюють правоохоронці, рятувальники та медики. Всі деталі аварії встановлюються.

Як повідомлялося раніше, в Харкові на вулиці Полтавський Шлях водій KIA Sorento не пропустив автомобіль "швидкої допомоги" з-за чого сталося зіткнення.

А в Івано-Франківській області перекинувся пожежний автомобіль. Внаслідок ДТП постраждали шестеро пожежників.