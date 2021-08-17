У Дніпрі зіткнулися чотири вантажівки: є загиблий (фото, відео)
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Одна з вантажівок загорілася після зіткнення.
У Дніпрі сталося масштабне ДТП за участю чотирьох вантажних автомобілів.
Про це повідомляє Дніпро Оперативний.
У повідомленні зазначено, що пригода сталася близько 20:30 на Полтавському мосту неподалік від вулиці Белградській.
Один з вантажівок після зіткнення загорівся.
Попередньо встановлено, що один з вантажівок виїхав на зустрічну смугу, де і сталося зіткнення.
Водій цієї фури загинув, інших трьох відвезли лікарі з травмами різного ступеня тяжкості.
В даний час на місці працюють правоохоронці, рятувальники та медики. Всі деталі аварії встановлюються.
Як повідомлялося раніше, в Харкові на вулиці Полтавський Шлях водій KIA Sorento не пропустив автомобіль "швидкої допомоги" з-за чого сталося зіткнення.
А в Івано-Франківській області перекинувся пожежний автомобіль. Внаслідок ДТП постраждали шестеро пожежників.
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