В Днепре столкнулись четыре грузовика: есть погибший (фото, видео)

Один из грузовиков загорелся после столкновения.

В Днепре произошло масштабное ДТП с участием четырех грузовых автомобилей.

Об этом сообщает Днепр Оперативный.

В сообщении указано, что происшествие произошло около 20:30 на Полтавском мосту неподалеку от улицы Белградской.

Один из грузовиков после столкновения загорелся.

Предварительно установлено, что один из грузовиков выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

Водитель этой фуры погиб, остальных троих увезли врачи с травмами разной степени тяжести.

В настоящее время на месте работают правоохранители, спасатели и медики. Все детали аварии устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в Харькове на улице Полтавский Шлях водитель KIA Sorento не пропустил автомобиль "скорой помощи" из-за чего произошло столкновение.

А в Ивано-Франковской области перевернулся пожарный автомобиль. Вследствие ДТП пострадали шестеро пожарных.