В Днепре столкнулись четыре грузовика: есть погибший (фото, видео)
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Один из грузовиков загорелся после столкновения.
В Днепре произошло масштабное ДТП с участием четырех грузовых автомобилей.
Об этом сообщает Днепр Оперативный.
В сообщении указано, что происшествие произошло около 20:30 на Полтавском мосту неподалеку от улицы Белградской.
Один из грузовиков после столкновения загорелся.
Предварительно установлено, что один из грузовиков выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.
Водитель этой фуры погиб, остальных троих увезли врачи с травмами разной степени тяжести.
В настоящее время на месте работают правоохранители, спасатели и медики. Все детали аварии устанавливаются.
Как сообщалось ранее, в Харькове на улице Полтавский Шлях водитель KIA Sorento не пропустил автомобиль "скорой помощи" из-за чего произошло столкновение.
А в Ивано-Франковской области перевернулся пожарный автомобиль. Вследствие ДТП пострадали шестеро пожарных.
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