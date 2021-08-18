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В аварії чотирьох вантажівок в Дніпрі загинула людина, є постраждалі (фото, відео)

Автор
Г. Михайлова
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В аварії чотирьох вантажівок в Дніпрі загинула людина, є постраждалі (фото, відео) Новина оновлена 18 серпня 2021, 11:21
У вантажівки "DAF" загорілася кабіна водія

У Дніпрі сталася аварія з чотирма вантажівками — наслідки ліквідували 16 рятувальників.

У масштабній аварії чотирьох вантажівок в Дніпрі загинув водій одного з автомобілів. Рятувальникам довелося вирізати його тіло з розбитої вантажівки. Ще четверо людей постраждали. До ліквідації наслідків аварії залучили не тільки пожежних, а й воєнізований гірничорятувальний загін.

Про це повідомили в Державній службі з НС Дніпропетровської області.

Зіткнулися дві вантажівки "DAF", один з яких призначений для зерноперевезень, а також малотоннажна "Mercedes" і вантажівка "Scania", яка везла нафтопродукти. Водій Мерседеса 1992 року народження загинув на місці. Від зіткнення одна з вантажівок загорілася.

Рятувальники загасили вантажівка "DAF", яка палала та змили з дороги залишки палива. Загасити пожежу після аварії вдалося із залученням чотирьох одиниць техніки.

Нагадаємо, аварія сталася пізно ввечері, близько пів на дев’яту, у вівторок 17 серпня, на вулиці Полтавське шосе Дніпра.

Раніше "Телеграф" писав, що в Харкові на вулиці Полтавський шлях легковий автомобіль протаранив авто швидкої допомоги.

Також, в Одеській області сталася ДТП, в якому загинули співробітники поліції.

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