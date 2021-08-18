В аварии четырех грузовиков в Днепре погиб человек, есть пострадавшие (фото, видео)
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В Днепре произошла авария с четырьмя грузовиками — последствия ликвидировали 16 спасателей.
В масштабной аварии четырех грузовиков в Днепре погиб водитель одного из автомобилей. Спасателям пришлось вырезать его тело из раскуроченного грузовика. Еще четверо человек пострадали. К ликвидации последствий аварии привлекли не только пожарных, но и военизированный горноспасательный отряд.
Об этом сообщили в Государственной службе по ЧС Днепропетровской области.
Столкнулись два грузовика "DAF", один из которых предназначен для зерноперевозок, а также малотоннажный "Mercedes" и грузовик "Scania", который вез нефтепродукты. Водитель Мерседеса 1992 года рождения погиб на месте. От столкновения один из грузовиков загорелся.
Спасатели потушили загоревшийся грузовик "DAF" и смыли с дороги остатки топлива. Погасить пожар после аварии удалось с привлечением четырех единиц техники.
Напомним, авария произошла поздно вечером, коло половины девятого, во вторник 17 августа, на улице Полтавское шоссе Днепра.
Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове на улице Полтавский шлях легковой автомобиль протаранил авто скорой помощи.
Также, в Одесской области произошло ДТП, в котором погибли сотрудники полиции.
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