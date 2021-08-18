Укр

В аварии четырех грузовиков в Днепре погиб человек, есть пострадавшие (фото, видео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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В аварии четырех грузовиков в Днепре погиб человек, есть пострадавшие (фото, видео) Новость обновлена 18 августа 2021, 11:21
У грузовика "DAF" загорелась кабина водителя

В Днепре произошла авария с четырьмя грузовиками — последствия ликвидировали 16 спасателей.

В масштабной аварии четырех грузовиков в Днепре погиб водитель одного из автомобилей. Спасателям пришлось вырезать его тело из раскуроченного грузовика. Еще четверо человек пострадали. К ликвидации последствий аварии привлекли не только пожарных, но и военизированный горноспасательный отряд.

Об этом сообщили в Государственной службе по ЧС Днепропетровской области.

Столкнулись два грузовика "DAF", один из которых предназначен для зерноперевозок, а также малотоннажный "Mercedes" и грузовик "Scania", который вез нефтепродукты. Водитель Мерседеса 1992 года рождения погиб на месте. От столкновения один из грузовиков загорелся.

Спасатели потушили загоревшийся грузовик "DAF" и смыли с дороги остатки топлива. Погасить пожар после аварии удалось с привлечением четырех единиц техники.

Напомним, авария произошла поздно вечером, коло половины девятого, во вторник 17 августа, на улице Полтавское шоссе Днепра.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове на улице Полтавский шлях легковой автомобиль протаранил авто скорой помощи.

Также, в Одесской области произошло ДТП, в котором погибли сотрудники полиции.

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