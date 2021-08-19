У Харкові знайшли заміну звільненому за хабар голові облради: що відомо про Тетяну Єгорову-Луценко

Облрада Харкова очолила запредеседателя президентської фракції.

Замість Артура Товмасян, звинуваченого у хабарництві, Харківська облрада очолила Тетяна Єгорова-Луценко з фракції "Слуга Народу". "За" проголосували 76 депутатів.

Її фракція одноголосно висунула як кандидата на цей пост. Раніше Єгорова-Луценко займала пост першого заступника голови Харківської обласної державної адміністрації в той час, коли губернатором був Олексій Кучер.

Відзначимо, що вона могла стати головною облради ще раніше — замість неї фракція "Слуги народу" в останній день висунула Товмасян восени 2020 року на першій сесії облради після місцевих виборів.

Нагадаємо, до 19 серпня в Харкові влада була "без голів". Крім Артура Товмасян, який 17 серпня написав заяву на звільнення, в Харкові не був призначений голова обласної адміністрації після звільнення Айни Тимчук. Також триває боротьба за крісло мера міста — після смерті Геннадія Кернеса незабаром після того, як його обрали міським головою. "Телеграф" розповідав про двох основних конкурентів, що претендують на роль спадкоємця Кернеса.