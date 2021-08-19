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Коронавірус покинув чат: відкриття магазину H&M в Одесі викликало тисняву (відео)

Автор
І. Гамчук
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Коронавірус покинув чат: відкриття магазину H&M в Одесі викликало тисняву (відео) Новина оновлена 19 серпня 2021, 16:00
Одеса

В Одесі відкрили магазин H&M і люди забули про коронавірус, щоб потрапити на знижки.

В Одесі в четвер, 19 серпня, відкрився перший магазин мережі шведського бренду одягу Hennes & Mauritz AB (H & M) — через це в ТРЦ "Рів’єра" зібралася величезна кількість людей, сподіваючись отримати подарункові сертифікати та знижки. Крім того, багато ходили по магазину без захисних масок, забувши про коронавірус.

Про це 19 серпня повідомляє Telegram-канал "Новини Одеса".

У мережі з’явилося відео, як в день відкриття H&M виглядав одеський ТРЦ.

Як пишуть в ЗМІ, відкриття призначили на 10 ранку, але люди прийшли в чергу вже о 9-й. Все через те, що коли відкривався перший магазин H&M в Україні, то перший покупець отримав подарунковий сертифікат на 10 тисяч гривень, а наступній тисячі людей дали по 200 грн.

Тому одесити влаштували ажіотаж в ТРЦ, але все, що отримали — знижки до 50 відсотків на певні позиції.

У мережі негативно відреагували на такі масові скупчення людей, адже коронавірус до сир пір не покидає країну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Вінницькій області коронавірус штаму "Дельта" вбив трьох людей похилого віку.

Також ми писали, що Дельта-штам коронавірусу дістався Житомирської області — одна людина померла.

Нагадуємо, що в МОЗ назвали специфічні симптоми дельта-штаму COVID-19.

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