Коронавірус покинув чат: відкриття магазину H&M в Одесі викликало тисняву (відео)
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В Одесі відкрили магазин H&M і люди забули про коронавірус, щоб потрапити на знижки.
В Одесі в четвер, 19 серпня, відкрився перший магазин мережі шведського бренду одягу Hennes & Mauritz AB (H & M) — через це в ТРЦ "Рів’єра" зібралася величезна кількість людей, сподіваючись отримати подарункові сертифікати та знижки. Крім того, багато ходили по магазину без захисних масок, забувши про коронавірус.
Про це 19 серпня повідомляє Telegram-канал "Новини Одеса".
У мережі з’явилося відео, як в день відкриття H&M виглядав одеський ТРЦ.
Як пишуть в ЗМІ, відкриття призначили на 10 ранку, але люди прийшли в чергу вже о 9-й. Все через те, що коли відкривався перший магазин H&M в Україні, то перший покупець отримав подарунковий сертифікат на 10 тисяч гривень, а наступній тисячі людей дали по 200 грн.
Тому одесити влаштували ажіотаж в ТРЦ, але все, що отримали — знижки до 50 відсотків на певні позиції.
У мережі негативно відреагували на такі масові скупчення людей, адже коронавірус до сир пір не покидає країну.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Вінницькій області коронавірус штаму "Дельта" вбив трьох людей похилого віку.
Також ми писали, що Дельта-штам коронавірусу дістався Житомирської області — одна людина померла.
Нагадуємо, що в МОЗ назвали специфічні симптоми дельта-штаму COVID-19.
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