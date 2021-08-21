Воронцовський маяк прикрасили величезним прапором України (відео)

Прапор видно здалеку.

В Одесі в рамках святкування Дня Незалежності на Воронцовському маяку розмістили величезний прапор України. Стяг з’явився на маяку о 9 ранку 21 серпня.

Відео розмістив місцевий телеграм-канал "Ху ** а Одеса".

Розміри українського прапора, піднятого на маяку — 18 на 5 метрів. Він буде прикрашати будівлю до 24 серпня включно. Також в Одесі 23 серпня планується урочисте підняття прапора біля нового пасажирського терміналу місцевого аеропорту і біля міської ради Одеси.

У День прапора в багатьох містах України заплановані урочисті заходи біля флагштоків. Їх планували встановити в 17 містах. Правда, у деяких населених пунктів виникли проблеми.

"Телеграф" писав, що в Херсоні флагшток звалився на машину чиновника, відповідального за його установку. На цьому флагштоку планували підняти найбільший прапор України. В Ужгороді аналогічна конструкція втратила "прямоту", а в Коростені на Житомирщині флагшток встановити не вдалось через археологічну знахідку. Там, в запланованому місці, знайшли кістки мамонта.