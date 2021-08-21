Укр

Воронцовский маяк украсили огромным флагом Украины (видео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
96
Воронцовский маяк украсили огромным флагом Украины (видео) Новость обновлена 21 августа 2021, 10:48
Воронцовский маяк с новым облачением

Флаг видно издалека.

В Одессе в рамках празднования Дня Независимости на Воронцовском маяке разместили огромный флаг Украины. Стяг появился на маяке в 9 утра 21 августа.

Видео разместил местный Телеграм-канал "Ху**ая Одесса".

Размеры украинского флага, поднятого на маяке — 18 на 5 метров. Он будет украшать строение до 24 августа включительно. Также в Одессе 23 августа планируется торжественное поднятие флага возле нового пассажирского терминала местного аэропорта и возле городского совета Одессы.

В День флага во многих городах Украины запланированы торжественные мероприятия возле флагштоков. Их планировали установить в 17 городах. Правда, у некоторых населенных пунктов возникли проблемы.

"Телеграф" писал, что в Херсоне флагшток рухнул на машину чиновника, ответственного за его установку. На этом флагштоке планировали поднять самый большой флаг Украины. В Ужгороде аналогичная конструкция утратила "прямоту", а в Коростене на Житомирщине флагшток установить не удалось из-за археологической находки. Там, в запланированном месте, нашли кости мамонта.

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