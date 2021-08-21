У НАТО розповіли, хто буде представляти Альянс на саміті "Кримської платформи"

Всього в саміті візьмуть участь 45 країн і організацій.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане представлятиме делегацію Альянсу під час саміту "Кримської платформи" і заходів до Дня Незалежності України.

Відповідне повідомлення оприлюднено прес-службою НАТО.

Відзначається, що Джоане під час свого візиту зустрінеться з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим, заступником прем’єра з євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішной, главою Мінреінтеграціі Олексієм Резнікова, секретарем РНБО Олексієм Даниловим, главою комітету Ради у закордонних справах Олександром Мережко і главою Комітету з нацбезпеки Мар’яною Безуглої.

Як повідомлялося раніше, на саміт "Кримської платформи" прибудуть представники 44 країн і організацій.

Серед них президенти Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Молдови, Словенії, Фінляндії та Європейської ради.

Також на саміт прибудуть прем’єр-міністри Румунії, Грузії, Хорватії та Швеції.

Швейцарія та Чехія надішлють до України глав парламентів.

Туреччина, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Бельгія, Австрія, Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Данія, Болгарія, Чорногорія і Північна Македонія будуть представлені на рівні глав Міністерств закордонних справ. Держсекретаря МЗС надішле також Норвегія.

Від Великобританії і Португалії на зустрічі будуть присутні глави оборонних відомств.

Нова Зеландія, Мальта, Японія, Австралія, Кіпр, Канада і Греція надішлють на саміт своїх послів.

Від США прибуде делегація на чолі з міністром економіки.

Також на зустріч приїдуть віце-президент Єврокомісії, генсек Ради Європи і генсек ГУАМ.

Всі перераховані країни і організації будуть вважатися засновниками "Кримської платформи" поряд з Україною.

Як повідомлялося раніше, міністр курортів і туризму Криму (2010-2014), голова Асоціації індустрії гостинності України Олександр Лієв раніше розповів "Телеграфу", чому "Кримська платформа" стане Рубіконом для Володимира Зеленського.