Не гра на руку Кремлю: Меркель пояснила, чому не приїде на "Кримську платформу"

На саміті також не буде глави МЗС Німеччини.

Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка перебуває в Києві, пояснила, чому не зможе особисто бути присутньою на саміті "Кримської платформи".

Про це вона повідомила під час спільної пресконференції за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами канцлерки, її відсутність на саміті не є несподіванкою, оскільки спочатку її візит планувався, як прощальний.

Також вона повідомила, що планувалось, що на саміті повинен бути присутнім глава МЗС ФРН Хайко Маас, однак він теж не зможе приїхати через ситуацію в Афганістані.

Але це, переконана Меркель, не є "грою на руку Кремля", оскільки представник Німеччини все одно буде присутній на відкритті "Кримської платформи".

"Ми зараз відправляємо сюди нашого міністра енергетики та економіки, який має такий же ранг, як міністр закордонних справ", — підкреслила Меркель.

Вона запевнила, що позиція Німеччини щодо Криму не змінилася.

Як повідомлялося раніше, Меркель під час свого візиту до Києва багато часу приділила темі Мінських домовленостей і Нормандського формату.

Разом з тим, ніяких гарантій щодо поставок в Україну озброєння і в питаннях збереження транзиту газу вона не дала.

Як відомо, 23 вересня 2021 року в Німеччині відбудуться вибори до Бундестагу, за їх підсумками буде визначено новий канцлер країни. Сама ж Меркель у своєму новорічному привітанні заявляла, що більше не висуватиме свою кандидатуру на цей пост.