Рус

Не гра на руку Кремлю: Меркель пояснила, чому не приїде на "Кримську платформу"

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
Читати російською
Автор
139
Не гра на руку Кремлю: Меркель пояснила, чому не приїде на "Кримську платформу" Новина оновлена 22 серпня 2021, 16:35
Меркель і Зеленський

На саміті також не буде глави МЗС Німеччини.

Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка перебуває в Києві, пояснила, чому не зможе особисто бути присутньою на саміті "Кримської платформи".

Про це вона повідомила під час спільної пресконференції за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами канцлерки, її відсутність на саміті не є несподіванкою, оскільки спочатку її візит планувався, як прощальний.

Також вона повідомила, що планувалось, що на саміті повинен бути присутнім глава МЗС ФРН Хайко Маас, однак він теж не зможе приїхати через ситуацію в Афганістані.

Але це, переконана Меркель, не є "грою на руку Кремля", оскільки представник Німеччини все одно буде присутній на відкритті "Кримської платформи".

"Ми зараз відправляємо сюди нашого міністра енергетики та економіки, який має такий же ранг, як міністр закордонних справ", — підкреслила Меркель.

Вона запевнила, що позиція Німеччини щодо Криму не змінилася.

Як повідомлялося раніше, Меркель під час свого візиту до Києва багато часу приділила темі Мінських домовленостей і Нормандського формату.

Разом з тим, ніяких гарантій щодо поставок в Україну озброєння і в питаннях збереження транзиту газу вона не дала.

Як відомо, 23 вересня 2021 року в Німеччині відбудуться вибори до Бундестагу, за їх підсумками буде визначено новий канцлер країни. Сама ж Меркель у своєму новорічному привітанні заявляла, що більше не висуватиме свою кандидатуру на цей пост.

Надії Зеленського зазнали краху: генерал зробив висновки з візиту Меркель в Україну
Політика
Надії Зеленського зазнали краху: генерал зробив висновки з візиту Меркель в Україну
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Надії Зеленського зазнали краху: генерал зробив висновки з візиту Меркель в Україну
Надії Зеленського зазнали краху: генерал зробив висновки з візиту Меркель в Україну
Дата публікації
Категорія
Бойовики відкрили вогонь на Донбасі: загинув військовослужбовець ЗСУ
Бойовики відкрили вогонь на Донбасі: загинув військовослужбовець ЗСУ
Дата публікації
Категорія
Україна туристична: є чим пишатися і над чим працювати
Україна туристична: є чим пишатися і над чим працювати
Дата публікації
Категорія
Долар далі буде дорожчати: що буде з курсом валют до кінця року
Долар далі буде дорожчати: що буде з курсом валют до кінця року
Дата публікації
Категорія
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Дата публікації
Категорія
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"