"Лагідна українізація": на місці пам’ятника Леніну на передовій підняли прапор України (фото)

Пам’ятник Леніну в Гранітному демонтували ще в 2016 році.

Біля лінії фронту підняли український прапор на місці, де раніше стояв пам’ятник радянському диктатору Володимиру Леніну.

Кадрами з місця поділився активіст і волонтер Роман Доник в Фейсбук.

Він повідомив, що прапор підняли в селі Гранітному, що в Волноваському районі Донецької області.

"На цьому місці стояв пам’ятник маніякові душогубові Ульянову-Леніну", — зазначив Доник.

Волонтер назвав це "майже ласкавою українізацією" за підтримки ЗСУ.

Як відомо, пам’ятник Леніну в Гранітному був демонтований 18 березня 2016 року.

Гранітне на мапі

23 серпня, напередодні Дня Незалежності, в Україні відзначається День Державного Прапора, в зв’язку з чим в Харкові встановили найвищий в Європі флагшток.

Як повідомлялося раніше, опитування показало, що більшість українців вважає основними символами України прапор, мову і гімн. Втім, знайшлося і багато тих, хто такими вважає страви національної кухні, на зразок борщу, сала та вареників.