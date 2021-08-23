"Лагідна українізація": на місці пам’ятника Леніну на передовій підняли прапор України (фото)
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Пам’ятник Леніну в Гранітному демонтували ще в 2016 році.
Біля лінії фронту підняли український прапор на місці, де раніше стояв пам’ятник радянському диктатору Володимиру Леніну.
Кадрами з місця поділився активіст і волонтер Роман Доник в Фейсбук.
Він повідомив, що прапор підняли в селі Гранітному, що в Волноваському районі Донецької області.
"На цьому місці стояв пам’ятник маніякові душогубові Ульянову-Леніну", — зазначив Доник.
Волонтер назвав це "майже ласкавою українізацією" за підтримки ЗСУ.
Як відомо, пам’ятник Леніну в Гранітному був демонтований 18 березня 2016 року.
23 серпня, напередодні Дня Незалежності, в Україні відзначається День Державного Прапора, в зв’язку з чим в Харкові встановили найвищий в Європі флагшток.
Як повідомлялося раніше, опитування показало, що більшість українців вважає основними символами України прапор, мову і гімн. Втім, знайшлося і багато тих, хто такими вважає страви національної кухні, на зразок борщу, сала та вареників.
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