"Ласковая украинизация": на месте памятника Ленину на передовой подняли флаг Украины (фото)
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Памятник Ленину в Гранитном демонтировали еще в 2016 году.
Возле линии фронта подняли украинский флаг на месте, где раньше стоял памятник советскому диктатору Владимиру Ленину.
Кадрами с места поделился активист и волонтер Роман Доник в Фейсбук.
Он сообщил, что флаг подняли в селе Гранитном, что в Волновахском районе Донецкой области.
"На этом месте стоял памятник маньяку душегубу Ульянову-Ленину", — отметил Доник.
Волонтер назвал это "почти ласковой украинизацией" при поддержке ВСУ.
Как известно, памятник Ленину в Гранитном был демонтирован 18 марта 2016 года.
23 августа, накануне Дня Независимости, в Украине отмечается День Государственного Флага, в связи с чем в Харькове установили самый высокий в Европе флагшток.
Как сообщалось ранее, опрос показал, что большинство украинцев считает основными символами Украины флаг, язык и гимн. Впрочем, нашлось и много тех, кто таковыми считает блюда национальной кухни, вроде борща, сала и вареников.
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