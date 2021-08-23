"Ласковая украинизация": на месте памятника Ленину на передовой подняли флаг Украины (фото)

Памятник Ленину в Гранитном демонтировали еще в 2016 году.

Возле линии фронта подняли украинский флаг на месте, где раньше стоял памятник советскому диктатору Владимиру Ленину.

Кадрами с места поделился активист и волонтер Роман Доник в Фейсбук.

Он сообщил, что флаг подняли в селе Гранитном, что в Волновахском районе Донецкой области.

"На этом месте стоял памятник маньяку душегубу Ульянову-Ленину", — отметил Доник.

Волонтер назвал это "почти ласковой украинизацией" при поддержке ВСУ.

Как известно, памятник Ленину в Гранитном был демонтирован 18 марта 2016 года.

Гранитное на карте

23 августа, накануне Дня Независимости, в Украине отмечается День Государственного Флага, в связи с чем в Харькове установили самый высокий в Европе флагшток.

Как сообщалось ранее, опрос показал, что большинство украинцев считает основными символами Украины флаг, язык и гимн. Впрочем, нашлось и много тех, кто таковыми считает блюда национальной кухни, вроде борща, сала и вареников.